Para leer este libro hay que dejar atrás la prisa del ojo moderno y adentrarse en la liturgia pausada de una infusión de té bien servida. En La joven del té (The Tea Girl of Hummingbird Lane), Lisa See demuestra una vez más que la ficción histórica puede ser, a la vez, un acto de rescate antropológico y una exploración íntima del alma femenina.

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En las escarpadas montañas de Yunnan, cuna del té pu’erh y territorio ancestral de la etnia akha, la novela se construye alrededor de una certeza: ningún hilo en la vida de una mujer escapa al peso de la costumbre, pero ninguno es tan rígido como para quebrar la fuerza del instinto materno.

Li-yan crece en una aldea donde el tiempo parece detenido siglos atrás. Su madre, A-ma, partera y sanadora, le enseña los secretos del cultivo y la recolección en los árboles milenarios del monte Nannuo, mientras las leyes tribales rigen cada aspecto comunitario. Todo se quiebra cuando Li-yan da a luz a una niña fuera del matrimonio. Según los tabúes akha, un “bebé humano no aprobado” debe ser sacrificado para purificar la aldea. Madre e hija desafían entonces siglos de obediencia: salvan a la recién nacida y la abandonan en las puertas de un orfanato, envuelta en mantas y acompañada por una torta de té pu’erh virgen.

A partir de esa ruptura, la historia se bifurca. Li-yan emprende un doloroso camino de supervivencia, culpa y transformación, mientras su hija, Haley, crece adoptada por una familia acomodada de California, enfrentando el vacío de una identidad construida sobre preguntas sin respuesta.

Lisa See, 'La joven del té', Editorial, Salamandra, 414 páginas, 2026 (en Colombia). Foto: cortesía Salamandra

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El té no es aquí un mero telón de fondo: es el protagonista silencioso y una metáfora de la maduración humana. See sumerge al lector en la legendaria Ruta del Té y los Caballos. El pu’erh de árboles centenarios exige fermentación y paciencia; su sabor, color y profundidad maduran mientras reposa comprimido en tortas. Como Li-yan, la infusión no pierde su esencia al atravesar el rigor del tiempo: se vuelve más compleja.

En ambas mujeres habita una forma distinta del desarraigo. Li-yan carga con el duelo suspendido de ignorar si su hija sigue con vida. Haley, inmersa en los privilegios de Occidente, busca en el espejo una raíz que no alcanza a descifrar. Esta alternancia de voces convierte la obra en una reflexión conmovedora sobre maternidad, memoria y pertenencia.

Uno de los mayores aciertos de See es entrelazar estos dramas íntimos con los giros de la China contemporánea: la tradición tribal marcada por la Revolución Cultural; la juventud de Li-yan, cercada por la política del hijo único, la apertura de Deng Xiaoping y la posterior “fiebre del pu’erh” de los años 2000; y la realidad de Haley, marcada por la adopción transracial y la diáspora.

Uno de los mayores aciertos de See es entrelazar dramas íntimos con los giros de la China contemporánea. Foto: cortesía Salamandra

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La pluma de See evoca los ecos de Amy Tan en las fracturas filiales y la reverencia por la tierra de Pearl S. Buck, sumando un rigor etnográfico afín a Min Jin Lee. Criada en Los Ángeles y bisnieta de un pionero de Chinatown, See volcó en estas páginas un trabajo de campo directo en Yunnan, motivada además por las adopciones internacionales que presenció en su entorno durante los años noventa.

La joven del té es una lectura luminosa y desgarradora. Nos recuerda que las heridas del linaje, al igual que las hojas del mejor pu’erh, pueden ofrecer un primer contacto áspero, pero dejan en la memoria un regusto persistente, dulce y lleno de vida.

*Magíster en Literatura y librera.