La poeta, ensayista, traductora y profesora Anne Carson (Toronto, 21 de junio de 1950), considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas, acaba de ser anunciada por la Academia Sueca como Premio Nobel de Literatura 2026. Afincada en Nueva York, la noticia del premio la encontró fuera de casa. La autora se mostró sorprendida y alegre, e indicó que en ese momento se encontraba en Islandia “escuchando el viento”.

Anne Carson en los 75 National Book Awards, en 2024. Foto: Getty Images

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La autora y su obra, en palabra de Anders Olsson, presidente del Comité Nobel

Perfil y trayectoria: Anne Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá. En 1981 obtuvo su doctorado en lenguas clásicas y, a lo largo de su carrera, ha combinado la creación poética con la traducción y la docencia universitaria. Prácticamente toda su obra habita en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por hallar un nuevo significado.

Traducciones del griego clásico: Destacan sus versiones de los fragmentos poéticos de Safo (If Not Winter), así como tragedias de Sófocles (Electra, Antígona) y de Eurípides (Las bacantes).

Sus obras clave, destacadas por la Academia:

Eros the Bittersweet (1986): Ensayo fundamental basado en la definición de Safo sobre Eros como dolor y dulzura al mismo tiempo. Introduce una “mirada estereoscópica” que enfrenta dos perspectivas o voces distintas simultáneamente (como Simónides frente a Paul Celan, o Tucídides frente a Virginia Woolf).

The Glass Essay (1992): Poema extenso donde disuelve las fronteras de los géneros para entrelazar el duelo, un amor no correspondido y las lecturas de Emily Brontë.

Autobiography of Red (1998) ( Autobiografía de Rojo): Novela en verso inspirada en fragmentos del poeta griego Estesícoro, en la que transforma al monstruo Gerión en un joven héroe contemporáneo en una historia de aprendizaje (Bildungsroman).

The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos (2001): Ensayo ficticio en 29 tangos sobre el desengaño conyugal, confrontando citas de John Keats sobre lo bello y lo verdadero con la dura realidad del desamor.

Nox (2010): Epitafio escultural y literario concebido en memoria de su hermano difunto Michael, estructurado como una caja plegable en acordeón con fotos, cartas y la elegía 101 del poeta romano Catulo.

Además de sus letras, se destacaron sus colaboraciones con artistas visuales, coreógrafos y directores de teatro y ópera, aportando a su escritura un marcado carácter performativo y situándola como una figura clave en la escena literaria y artística internacional desde la década de 1990.

Por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas de literatura contemporánea. Foto: Academia / Ilustración Niklas Elmehed

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En 2020, Carson ya había sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, reconocimiento en cuya acta de jurado había destacado: “En los distintos ámbitos de su escritura, Anne Carson ha alcanzado unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente. Desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual. Su obra mantiene un compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo”.