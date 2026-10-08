Otorgan el Premio Nobel de Literatura a la poeta canadiense, Anne Carson

La escritora Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura, “por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Anne Carson es una poeta, ensayista, traductora y profesora canadiense de estudios clásicos. Su obra se caracteriza por mezclar poesía, ensayo, narrativa, teatro y referencias a la literatura de la Antigua Grecia. Estudió Filología Clásica en la Universidad de Toronto y obtuvo un doctorado sobre la poeta griega Safo.

Entre sus trabajos más importantes destacan Eros the Bittersweet (1986), donde analiza el amor y el deseo; The Glass Essay (1995); y Autobiography of Red (1998), una novela en verso inspirada en el mito griego de Gerión y Heracles. También publicó The Beauty of the Husband (2001), Decreation (2005) y Nox (2010).

Además, realizó traducciones de autores clásicos como Safo, Eurípides y Sófocles.

Su estilo innovador le ha valido premios como el T. S. Eliot Prize, Griffin Poetry Prize y MacArthur Fellowship.

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