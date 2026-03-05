Gente

Murió Antonio Lobo Antunes, famoso novelista y favorito al Nobel, a los 83 años; luchó con fuerza contra el cáncer

El famoso novelista sufrió de esta enfermedad durante algunos años.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

5 de marzo de 2026, 8:52 a. m.
Murió el novelista Antonio Lobo a los 83 años.
Murió el novelista Antonio Lobo a los 83 años. Foto: X: @CamaraLisboa

El novelista portugués António Lobo Antunes, uno de los escritores lusófonos más leídos y traducidos del mundo y en varias ocasiones favorito al Nobel de Literatura, falleció a los 83 años, anunció este jueves su editorial, el Grupo Leya.

“Su muerte está confirmada. Divulgaremos una nota de condolencias”, dijo a AFP una portavoz de Leya, la editorial que publicó su última novela en 2022.

Lobo Antunes, cronista de la sociedad portuguesa contemporánea, es el autor de una obra exigente, que mezcla novela, poesía y autobiografía en un estilo barroco y metafórico.

Murió Antonio Lobo, novelista portugués, a los 83 años.
Murió Antonio Lobo, novelista portugués, a los 83 años. Foto: X: @Letrasinverso

Casado dos veces y padre de tres hijas, había superado tres cánceres mientras seguía escribiendo alrededor de una novela al año, pero dejó de publicar en los últimos tiempos.

Gente

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Gente

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Gente

Koral Costa, ex de Omar Murillo, estalló, en medio de lágrimas, por críticas de su separación: “Gente vacía”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 5 de marzo

Gente

Horóscopo para este jueves, 5 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Asesinan a reconocido integrante de grupo de música regional mexicana; comparten doloroso mensaje

Gente

Luto de Hollywood: murió el actor Robert Carradine, padre de Hilary Duff en ‘Lizzie McGuire’; sufría delicado trastorno

Gente

Ella es Julia Craig, la esposa y el gran amor de Willie Colón; estuvieron juntos más de 50 años

Según un periodista al que había concedido una serie de entrevistas, el autor habría padecido una forma de demencia, una información que nunca fue confirmada por su entorno.

Nacido en 1942 en el seno de una familia de la alta burguesía lisboeta, Lobo Antunes descubre a comienzos de los años 1970 los horrores de la guerra colonial en Angola, adonde fue enviado como médico militar.

A su vuelta, trabaja como psiquiatra en un hospital de Lisboa y conoce el éxito desde su segunda novela, En el culo del mundo (1979), monólogo de un hombre que regresó de la guerra.

A partir de 1985, se consagra exclusivamente a la escritura.

El universo de sus personajes revela con ironía los conflictos interiores de una sociedad portuguesa marcada por medio siglo de dictadura y la decepción que siguió tras la llegada de la democracia en 1974, especialmente en Manual de inquisidores (1996).

Autor de una treintena de novelas y de varias recopilaciones de artículos de prensa, recibió en 2007 el Premio Camões, la distinción literaria más importante de la lengua portuguesa.

Nacido el 1 de septiembre de 1942 en una familia de la gran burguesía lisboeta, Lobo Antunes, que era el mayor de seis hermanos varones, trabajó como psiquiatra en un hospital de Lisboa a su regreso del frente angoleño.

Su segunda novela, En el culo del mundo (1979), el monólogo de un hombre que regresa de la guerra de Angola, fue elogiada por la crítica y a partir de 1985 Lobo Antunes se dedicó exclusivamente a la escritura.

De la muerte de un toxicómano en La muerte de Carlos Gardel (1995) a la despoblación de la región del Alentejo en El archipiélago del insomnio (2008), pasando por las desventuras de una pandilla imaginaria en Mi nombre es Legión (2007), el escritor tomó siempre partido por las víctimas y los oprimidos.

Algunos críticos comparan su obra con la del gran escritor portugués Eça de Queiros, autor de un corrosivo retrato de Portugal en el siglo XIX.

“Amo este país. Somos feos, bajos y tontos, pero lo amo”, declaraba un día quien en Manual de inquisidores (1996) denunciaba con actitud las mentiras y desilusiones que siguieron al advenimiento de la democracia en 1974.

Formado, según decía, leyendo a Faulkner y a Scott Fitzgerald, este gran admirador de Céline y de Tolstoi publicó una treintena de novelas y de recopilaciones de crónicas de prensa, y recibió en 2007 el Premio Camões, el más importante en lengua portuguesa.

Un hombre “en guerra civil”

Ese año reveló que padecía cáncer de intestino. Desde entonces, sacó varias novelas, una de las cuales, Sobre los ríos que van (2010), tiene como narrador a un hombre confrontado a la enfermedad y la cercanía de la muerte.

“La literatura no es un placer”, porque el escritor “paga un alto precio en términos de salud y de esperanza” y está “constantemente expuesto a sus propios errores y limitaciones”, decía con cierto desaliento en octubre de 2013.

Lleno de contradicciones, Lobo Antunes se describía a sí mismo como un hombre “tierno y afectuoso”, pero también “introvertido y lleno de dudas”. “No me resulta fácil vivir conmigo mismo. Es como si estuviera siempre en guerra civil”.

Provocador nato, Lobo Antunes fue también conocido por su sentido del humor: “He leído un texto de un crítico que decía que me seguirán leyendo con pasión dentro de 5.000 años. Creo que tiene razón pero no me sirve para nada”.

Más de Gente

Luis Alfonso y su esposa

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, reveló cuál es su rasgo más tóxico.

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood Cuba Gooding Jr..

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Koral Costa junto a Omar Murillo

Koral Costa, ex de Omar Murillo, estalló, en medio de lágrimas, por críticas de su separación: “Gente vacía”

Niño Prodigio suele dar los horóscopos agrupados por grupos de elementos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 5 de marzo

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este jueves, 5 de marzo, según Nana Calistar

La casa de los famosos 3: famosos nominados.

Nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos 3′: obtuvo el porcentaje más bajo de votación y se desquitó con decisión

Jessica Cediel habló de críticas que recibió.

Jessica Cediel respondió a las críticas tras anunciar por quién votará en las elecciones: “Les mando bendiciones”

Noticias Destacadas