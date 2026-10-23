Reseña de ‘Las 4 víboras’: Las fauces del ladrillo, o la anatomía de una traición inmobiliaria

Este no es un libro que se lee con el sosiego del café matutino. No. Es un libro que se devora con la garganta apretada. Las 4 víboras: preludio de una estafa inmobiliaria, del escritor y empresario colombiano Ricardo Abuassi Espitia, pertenece –sin titubeos– a esta segunda estirpe: una autopsia despiadada de esa quimera moderna que llamamos “progreso patrimonial”.
Abuassi conoce las entrañas del comercio y los laberintos corporativos entre Colombia y el exterior. Su escritura tiene el pulso de quien ha visto contratos disolverse en el barro. Pocos saben que el manuscrito original nació en servilletas y cuadernos contables en aeropuertos, nutrido por cientos de folios de litigios y fuentes reales que el autor recopiló durante años antes de trasmutar ese fardo judicial y extrajudicial en ficción pura (el libro tiene una extensa bibliografía en su final). Comprendió que solo la literatura podía capturar el horror moral que los estrados de la justicia reducen a cláusulas sin exigibilidad legal alguna.
La trama sigue a inversionistas latinoamericanos que, buscando proteger su capital en Estados Unidos, caen en las redes de un cuarteto siniestro de una pareja de intermediarios sin escrúpulos, un estudio de abogados y un constructor perverso. Estas “cuatro víboras” tejen un entramado de fideicomisos fantasmas, empresas en paraísos fiscales y desvíos sistemáticos, transitando del coctel de lanzamiento al despertar atroz ante terrenos baldíos, oficinas desiertas y arrendatarios habitantes de calle.
El texto dialoga con la tradición de las crisis inmobiliarias estadounidenses –desde los bonos basura hasta el colapso subprime de 2008– y con el flujo histórico de capitales hacia Florida como refugio frente a la incertidumbre del sur.
En el plano psicológico, las víboras encarnan un narcisismo casi inenarrable: no sienten culpa, sino desprecio darwiniano por sus víctimas, a quienes manipulan apelando al paisanaje y la amistad. Los afectados, lejos de ser caricaturas pasivas, exhiben la vulnerabilidad de la clase media: una fascinación reverencial por la supuesta “seguridad institucional” anglosajona que anestesia todo juicio crítico frente a un folleto con tipografía pulcra.
También aparece magistralmente ese macabro criminal que, desde la cárcel, pretende lavar dinero criminal y cae en la red de las víboras. Y el giro allí es contundente. Pero no les puedo contar más.
Formalmente, Abuassi sostiene el suspenso mediante una calculada ironía dramática: el lector siempre sabe más que las víctimas, transformando cada brindis en una escena asfixiante.
El ritmo muta con precisión, que hace honor a su título:
Adagio inicial: prosa envolvente que recrea la seducción de planos satinados y mármoles corporativos.
Andante: tensión cocinada a fuego lento entre trámites demorados y llamadas a buzón.
Staccato final: oraciones cortas, correos cortantes y vértigo extrajudicial cuando el desfalco implosiona y explota con una violencia inusitada.
Asimismo, convierte los documentos –renders totémicos, contratos leoninos y extractos bancarios– en catalizadores del colapso, mientras los espacios mutan de las impolutas torres de cristal a la desolación de solares polvorientos.
Una lectura urgente, valiente y demoledora sobre la codicia y el costo de las falsas ilusiones, en la que la especulación tiene la potencialidad de destruir la dignidad.
*Magíster en literatura y librera.