Matan a futbolista colombo-español en Medellín tras una riña: así ocurrió todo

Un hecho violento se registró en horas de la madrugada de de este lunes festivo 23 de marzo a las afuera de una discoteca ubicada en la calle 44 con carrera 90 en el barrio La América, en el occidente de Medellín, dejando como saldo fatal la muerte de un futbolista colombo-español.

De acuerdo con información preliminar, el joven que tenía 22 años, identificado como Denilson David Mena Aguirre, fue atacado a bala en medio de una riña en la que también resultó herida una mujer.

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Gravemente heridos, ambos fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario donde los médicos confirmaron el deceso del joven que, al parecer, jugaba en un equipo de la tercera división de España.

De hecho, según el medio regional El Colombiano, Mena habría hecho parte de las divisiones inferiores del CD Tenerife, en España, y estaría a la espera de vincularse próximamente a otro equipo europeo.

Sobre la riña en la que murió el futbolista, afirman que esta empezó inicialmente al interior de la discoteca y luego se trasladó a la calle donde ocurrió la tragedia.

Aseguran que a Mena le propinaron un disparo, luego de que fuera lanzado al piso. Posteriormente, al lugar arribaron unidades de la SIJIN, quienes hallaron una vainilla calibre 9 mm, así como algunas prendas que pertenecerían al joven asesinado.

Ahora, apoyados en algunas cámaras de seguridad de la zona y testimonios de quienes presenciaron la riña, las autoridades tratan de dar con el paradero de los responsables de este crimen.

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A propósito del caso anterior, el club Millonarios lamentó la muerte de un jugador que hacía parte de las divisiones inferiores del conjunto capitalino, quien era considerado una de las promesas del fútbol colombiano.

Se trata de Santiago Castrillón, quien sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20.

“Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, indicaron desde Millonarios.