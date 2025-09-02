Abogado fue apuñalado por habitante de calle en Medellín, al parecer, porque se negó a darle dinero

Momentos de terror se vivieron en la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, a pocos metros del centro administrativo La Alpujarra, en Medellín, luego de que un presunto habitante de calle atacara con un arma blanca a un abogado identificado como Luis Fernando Parra Aguilar.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto, una vez atacó al jurista, huyó con rumbo a la avenida San Juan. Sin bien serán las autoridades las que esclarezcan lo ocurrido, todo parece indicar que el hecho se registró, porque el abogado se negó a darle plata.

“Vimos que había mucho alboroto. Nos percatamos de que estaba sucediendo algo. Fuimos a ver y nos encontramos al abogado Luis Fernando, quien había acabado de ser atacado por un presunto habitante de calle”, dijo una testigo que ayudó al abogado, según el medio regional Teleantioquia.

El mismo medio aseguró que el abogado, exasesor de la subsecretaría de Derechos Humanos, acababa de salir de una reunión, a eso de las 5:30 p. m. de este lunes, 1.º de septiembre. Luego, en cuestión de minutos, fue abordado por el habitante de calle que lo atacó.

Gravemente herido, el abogado fue trasladado a un centro asistencial, donde se recupera de las heridas.

El abogado Luis Fernando Parra Aguilar fue atacado con arma blanca, por un habitante de calle en La Alpujarra. Según cuentan testigos, al abogado se le aproximó el hombre pidiéndole dinero, al negarse, el criminal le propició varias heridas con el arma cortopunzante, una de ellas… pic.twitter.com/SekL7Au89h — Teleantioquia (@Teleantioquia) September 1, 2025

Ahora, las autoridades están tras la pista del agresor.

“Información de otros testigos, y que ya tienen las autoridades, el hombre vestía una chaqueta negra, una camiseta blanca, una pantaloneta y, a sus espaldas, llevaba una mochila de color azul”, se agregó en Teleantioquia.

Por lo tanto, las autoridades se apoyan en las cámaras de seguridad de la zona para ubicar al agresor y la versión de algunos testigos.