Destapan escalofriantes detalles del habitante de calle que mató a joven en Itagui: “Ningún tipo de sentimiento”

El caso generó gran conmoción en esta zona; la comunidad se ha unido para exigir justicia por Esteban.

Redacción Nación
14 de agosto de 2025, 12:03 p. m.
El agresor finalmente fue capturado por la Policía.
Esteban Yepes, asesinado por un habitante de la calle. | Foto: Foto 1: Captura de video / Foto 2: El Colombia / Foto 3: Captura de video

Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, fue asesinado por un habitante de calle el pasado 11 de agosto en la ciudad de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

En un video, que le está dando la vuelta al país, quedó registrado por completo el crimen. Las imágenes muestran cuando el agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, se dio la vuelta, sacó un arma blanca y atacó a la víctima en el cuello.

El joven quería estudiar Administración de Empresas.
El caso ha generado gran consternación en esta zona del país. | Foto: El Colombiano

El joven, lamentablemente, murió, mientras que el sujeto, de 77 años, fue capturado minutos después por la Policía.

Con el paso de las horas, se han ido conociendo detalles del caso y del protagonista de este violento hecho. Según versiones, al parecer, el hombre le pidió dinero a Esteban, este le dijo que no y, por eso, lo agredió, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Contexto: Habla papá de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: contó el motivo por el que estaba afuera de la casa

El diario El Tiempo reveló algunos aspectos del habitante de calle, los cuales han llamado la atención. Uno de ellos es que Cadavid aparece en los registros de las autoridades como un “itinerante”, es decir, no se mantenía en un punto fijo, sino que había sido visto entre Medellín, Envigado e Itagüí.

Por otro lado, fuentes que llevaron a cabo la captura le aseguraron al medio mencionado que el habitante de calle ha mostrado algunos comportamientos extraños y que, al parecer, darían cuenta de una posible enfermedad mental.

Habitante de calle asesinó a un joven que paseaba su mascota en Itagüí; el hombre fue detenido.
El sujeto fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. | Foto: Redes sociales.

Entre otras cosas, desde que fue detenido el sujeto, este no ha dicho prácticamente nada y, además, no ha mostrado sentimiento alguno.

“El hombre no expresa nada, ningún tipo de sentimiento, se mantiene callado todo el tiempo. Hay indicios, pero todavía falta el dictamen contrastado con posibles adicciones”, reveló la fuente.

A esto se le suman los chats que se han revelado en las últimas horas y en los que algunos habitantes de la zona advierten que Cadavid, en varias oportunidades, había tenido comportamientos agresivos contra personas que se negaban a darle dinero.

Contexto: Aparecen chats que advertían lo peligroso que era habitante de calle que mató a joven en Itagüí: confirmarían motivo del crimen

Por todo esto, el adulto de 77 años fue sometido a algunos exámenes y se espera que los resultados se entreguen en medio de la audiencia que se realizará este jueves, 14 de agosto.

Por el momento, el asesino se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de que pague por haberle quitado la vida al joven.

El papá de Esteban Yepes contó que en el momento del crimen, su hijo paseaba a la mascota después de haber terminado una clase de inglés. A los pocos minutos, le contaron lo que había pasado y su vida se derrumbó.

Los padres de la víctima, su hermana y demás familiares han hecho un llamado para que el caso no quede en la impunidad y el responsable reciba una condena ejemplar, por lo que resta esperar para saber cómo avanza el proceso en contra de esta persona.

