Aparecen chats que advertían lo peligroso que era habitante de calle que mató a joven en Itagüí: confirmarían motivo del crimen

Conmoción y tristeza en el barrio Villa Paula, en Itagüí, Antioquia, por el asesinato de Esteban Yepes Palacios a manos de un habitante de calle.

Todo ocurrió en la mañana del pasado 11 de agosto, momento en el que el joven de 19 años salió de su casa para dar una vuelta con su perro, después de terminar su clase de inglés.

El crimen quedó grabado en un video. | Foto: Suministrada

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cuando la víctima pasó al lado de su agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, y este lo atacó con un arma blanca en el cuello.

Al parecer, el sujeto de 77 años lo agredió porque el joven se negó a darle una moneda, eso es lo que dicen las primeras versiones.

En las últimas horas, se conoció un chat en el que se alertaba sobre el peligro de este hombre, quien finalmente fue capturado por la policía poco después del asesinato.

La conversación es de una persona que pide ayuda por el accionar del sujeto, lo que dejaría en evidencia que su comportamiento era repetitivo.

“Hola, buenos días. ¿Pueden enviar la policía para Doménico, por favor? Hay un señor pidiendo y ya ha maltratado en otras ocasiones a una compañera”, se lee en el chat que circula por redes sociales.

Estas conversaciones demostrarían que el sujeto ya habría protagonizado sucesos similares. | Foto: Redes sociales

En este, se ve una foto del habitante de calle a las afueras de un establecimiento comercial.

En otro mensaje, se muestran fotografías del mismo hombre y se lee: “Buenos días. Este señor pide plata y les ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero”.

Estas situaciones dejarían en evidencia que el habitante de calle era muy repetitivo en sus agresiones a las personas que no le daban dinero. Por lo mismo, no se descarta que este fuera el motivo por el que asesinó a Esteban Yepes.

Esto se suma, además, a lo que dijo recientemente Sergio Yepes, padre del joven, quien expresó que si bien nunca había visto al habitante de calle por esa zona, sí se lo encontró en otras oportunidades en otro sitio.

“Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado, y que era una persona muy agresiva“, dijo en diálogo con el medio El Colombiano.