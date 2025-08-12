Poco a poco se conocen detalles del repudiable asesinato de un joven, de apenas 19 años, mientras paseaba a su perro en una calle del barrio Villa Paula de Itagüí, Antioquia. Las autoridades confirmaron que el agresor es una habitante de calle de avanzada edad que responde al nombre de William.

Sobre la víctima, según el reporte oficial, fue identificado como Esteban Yepes Palacio, quien salió de su casa hacia el mediodía del lunes 11 de agosto en compañía de su pequeño perrito.

En un video de cámara de seguridad se ve cómo el joven pasa al lado del habitante de calle, hay un breve cruce de palabras y continúa su camino.

Transcurren pocos segundos, el habitante de calle cambia la dirección de su rumbo, se devuelve, saca una arma blanca y agrede a Esteban a la altura del cuello. La víctima, al sentir el ataque, suelta al perro, camina algunos pasos, luego retorna a buscar a su mascota y, en ese momento, se desploma en la carrera 52 con calle 53 de ese municipio.

En una versión no oficial, se conoció que, en medio de ese breve cruce de palabras, el habitante de calle le pidió dinero al joven, pero este le manifestó que no tenía. Tras el rechazo, el hombre reaccionó con un ataque mortal.

De acuerdo con la comunidad del sector, no sería la primera vez que William ataca a personas que no le dan dinero, pues tendría varias anotaciones judiciales por lesiones personales e intento de homicidio en ese mismo sector.

Frente a este hecho, la Alcaldía de Itagüí manifestó a través de sus redes sociales que el agresor fue detenido horas después por las autoridades.

“¡Capturado en tiempo récord! Gracias a la acción conjunta entre la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, y al seguimiento por el sistema de cámaras de seguridad, se logró el arresto de la persona que presuntamente asesinó a un adolescente en la zona Centro de la ciudad”.

Por su parte, Daniel Restrepo Carmona, representante a la Cámara por Antioquia, escribió en su cuenta de X: “Rechazo absoluto a este acto de violencia injusto y devastador que arrebató la vida de un joven en #Itagüí. Agradezco al alcalde @DiegoTItagui, a la @AlcaldiaItagui y a toda la institucionalidad por su pronta y decidida reacción ante esta lamentable situación. #NoMásViolencia”.

En ese mismo sentido, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, manifestó: “Hoy mi corazón está con la familia de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años cuya vida fue arrebatada mientras paseaba a su mascota, en un hecho que nos conmueve profundamente. Agradezco el trabajo inmediato de Policía, Ejército y Secretaría de Seguridad, que permitió la rápida captura del responsable. Esteban, que nunca mereció este destino, deja un vacío inmenso. Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor”.