JEP determinó que Darío Acevedo sí desacató órdenes de medidas cautelares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este 12 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, una decisión importante sobre Darío Acevedo y sus acciones respecto a “Voces para transformar a Colombia”.

“#Atención La JEP determinó que Darío Acevedo incurrió en desacato como director del Centro Nacional de Memoria Histórica en el trámite de medidas cautelares sobre la colección ‘Voces para transformar a Colombia’. Ordena compulsar copias a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía”.

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP determinó que Rubén Darío Acevedo, quien fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hasta el pasado 6 de agosto, desacató las medidas cautelares que fueron dictadas por la JEP el 13 de junio.

Asimismo, la entidad señaló que el exdirector no será arrestado ni deberá pagar una multa. “La Sección optó por no imponer a Darío Acevedo la sanción de arresto ni de multa que establece el artículo 25 de la ley 1922, puesto que el propósito del incidente de desacato no es sancionar al renuente sino garantizar que se cumpla la medida cautelar”, se lee en la publicación.

Estas medidas cautelares fueron ordenadas en mayo de 2020 y consistían en salvaguardar y proteger de modificaciones y alteraciones la exposición ‘Voces para Transformar a Colombia’, sin el consentimiento de las víctimas que participan en su desarrollo. Las medidas se emitieron sobre el guion del Museo Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

El pasado 6 de junio, el director del Centro de Memoria Histórica se pronunció en su cuenta personal de Twitter sobre la discusión, asegurando que el texto había sido avalado por el Consejo Directivo en pleno.

“Pretender silenciar al contradictor o reducir toda contradicción a denuncias es propio de censuradores y del pensamiento dictatorial. Se montó en otra falacia el senador, vean aparte de documento oficial del CNMH aprobado por su Consejo Directivo”, trinó Acevedo en respuesta a una publicación hecha por el senador Iván Cepeda, que había anunciado acciones legales por la “tergiversación” de la historia.

Por considerar que se incumplió la orden dada por la misma JEP para agregar, eliminar, modificar, alterar o sustraer cualquier aparte al guion que había sido avalado por las víctimas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento le dio un plazo de cinco días hábiles improrrogables al director del Centro de Memoria Histórica para que le remitiera todos los documentos que fueron entregados al consejo directivo de la mencionada entidad y con los cuales se procedió a aprobar la caracterización del plan y guion museológico para el Museo Nacional de Memoria de las Víctimas.

Asimismo, que se entregaran las hojas de vida de los miembros del Consejo Directivo del CNMH. En este punto se cita que en mayo de 2020 ya se había dejado claro que se debía preservar en su estado original la colección Voces para transformar a Colombia.

Renuncia de Darío Acevedo

En exclusiva para Vicky en Semana, el exdirector del Centro Nacional de Memoria histórica explicó los motivos de su renuncia a este cargo.

“El cargo de director general de esta institución depende del presidente de la República, sea quién sea. Y como la confianza a mí me la depositó el presidente Iván Duque, me parece que es correcto haberle presentado la renuncia a él. Estamos facilitándole las cosas a la nueva administración, a quienes van a llegar a remplazarnos”, afirmó.

Al ser consultado sobre si su renuncia estaba relacionado con la llegada del Gobierno Petro a partir del próximo 7 de agosto, Acevedo aseguró que nada tenía qué ver con ello.

“Yo ya tenía en mis planes retirarme en esta fecha, en razón de ya haber cumplido una jornada larga, extensa, dura, difícil de realizaciones, y también buscando un reposo, un descanso”, reveló en Vicky en Semana.