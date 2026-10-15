Abelardo De La Espriella renombrará este importante ministerio y ordena borrar homenajes

Durante un recorrido oficial por las sedes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda este jueves, 15 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, fijó los lineamientos de lo que calificó como una reorientación ideológica e institucional del sector cultural en Colombia.

Por primera vez, Abelardo De La Espriella dejó ver más de cerca el radio que lo acompaña a diario en sus jornadas de trabajo

En su pronunciamiento ante los equipos de trabajo y la alta jefatura de las carteras, el jefe de Estado confirmó su intención de modificar la denominación actual del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para devolverle su nombre tradicional y añadir el concepto de patrimonio.

Abelardo De La Espriella anunció contundente golpe contra disidencias de las Farc

El mandatario enfatizó que el sector público debe enfocar sus esfuerzos en la reconstrucción del orgullo nacional y el fortalecimiento institucional. “Este Ministerio debe volver a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y vamos a trabajar para eso. Se acabó la perversidad de convertir la cultura en mecanismo de adoctrinamiento”, aseveró el jefe de Estado ante los funcionarios presentes.

El presidente Abelardo De La Espriella visitó los ministerios de Cultura, Interior y Hacienda. Foto: Presidencia

En su discurso, De La Espriella argumentó que el Ejecutivo tiene la obligación de impedir que las plataformas artísticas y los escenarios del Estado sean instrumentalizados por sectores ideológicos contrarios a las tradiciones de la Nación.

Giro en la política cultural y orden de retiro de símbolos

En el marco de esta reestructuración, el presidente de la República anunció el inicio de lo que denominó una “contrarrevolución cultural”. Bajo este concepto, instó a su gabinete a defender la legalidad, la libertad y la democracia desde las artes y la gestión pública, marcando un distanciamiento radical frente a narrativas históricas o políticas de gobiernos anteriores en el país.

El punto central de sus directrices operativas estuvo enfocado en la eliminación de elementos conmemorativos relacionados con figuras del extinto grupo guerrillero M-19 en los espacios institucionales y parques de la Nación.

Hoy visité @MinHacienda, @MinInterior y @mincultura, donde tuve la oportunidad de saludar a sus funcionarios, conocer sus instalaciones y acercarme de primera mano al trabajo que realizan. Gobernar no es quedarse detrás de un escritorio. Es recorrer las instituciones, escuchar a quienes trabajan por el país y conocer cómo funcionan las entidades que están al servicio de los colombianos. Quiero un Gobierno cercano a sus funcionarios, presente en las instituciones y comprometido con una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados. ¡Aquí vinimos a trabajar, a servir y a hacer Patria! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 15, 2026

“Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar”, ordenó de manera tajante el mandatario, ratificando su compromiso de no tolerar homenajes a antiguos militantes en la infraestructura pública.

El pronunciamiento concluyó con un llamado a las autoridades y los funcionarios para proceder de inmediato con las reformas administrativas y el desmonte de las piezas mencionadas en todo el territorio nacional.