Abelardo De La Espriella inició jornada de visitas a ministerios y envió mensaje: “No se acepta la politiquería ni la corrupción”

Este jueves 15 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de hacer un ejercicio para acercarse a los funcionarios que trabajan en los diferentes ministerios del Gobierno.

Por primera vez, Abelardo De La Espriella dejó ver más de cerca el radio que lo acompaña a diario en sus jornadas de trabajo

Por medio de sus redes sociales, el mandatario colombiano indicó que su objetivo es conocer a los funcionarios y además dejarles claro un mensaje contra la politiquería y corrupción.

“A las nueve en punto (del 15 de octubre) me dispongo a visitar varios ministerios y dependencias del gobierno nacional. Yo no entiendo cómo es que un presidente puede ejercer sin conocer a la gente que trabaja en el gobierno, sin visitar las distintas dependencias del Estado”, afirmó De La Espriella.

Y agregó: “Aquí hay una decisión política clara: conocer el Estado hablar con los funcionarios directamente y dejarles claro que aquí en este gobierno en la era del tigre, en la patria milagro no se acepta ni la politiquería ni la corrupción”.

El presidente Abelardo De La Espriella inició una visita a diferentes ministerios para enviar un mensaje a los funcionarios: “En mi Gobierno no se acepta la politiquería ni la corrupción”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/VpNvrLsqEY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

“Es imposible sacar una empresa adelante si el gerente no está pendiente haciendo microgerencia, departamento por departamento, dependencia por dependencia, como corresponde”, puntualizó el mandatario colombiano.

No obstante, esta semana, el presidente de la República dio un fuerte discurso en medio de un evento en la Superintendencia de Sociedades. Allí dio directrices para acabar con las “roscas” en cargos públicos.

“Acabar de una buena vez y para siempre con las roscas que hay en todas las dependencias del Estado colombiano. En la era del Tigre, en la Patria Milagro, se acabaron las roscas. Sin importar quién sea el dueño de esas roscas. Aquí se van a asignar con transparencia todos estos procesos. En mi Gobierno el mérito será la regla a los cargos; a las dignidades, a las responsabilidades, llegan los mejores, no los de siempre, que se sienten dueños de la administración pública y aquí hago otra advertencia: los que lleguen tienen que ser los mejores porque solamente los sostiene su trabajo. El que no funcione, lo saco sin ninguna dilación”, expresó.

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Y finalmente subrayó: “Yo no vine aquí a mantener funcionarios que no funcionen. El que no funcione se va. Y yo tengo el carácter, la voluntad y la determinación para hacerlo, porque esto no es una beneficencia. Esto no es un favor, esto es servicio público y responsabilidad con el pueblo colombiano que votó por mí, 13 millones de personas me eligieron para hacer lo que estamos haciendo hoy aquí”.