Golpe al tráfico ilegal de aletas de tiburón: el cargamento iba directo al mercado asiático

Más de 4.000 aletas de tiburón secas, 372 kilogramos de partes de fauna marina y un negocio que podría alcanzar los $614 millones. Ese fue el hallazgo que reportaron las autoridades en Tumaco, Nariño, durante un allanamiento y registro realizado en el barrio El Bajito.

Impactante crimen ambiental: 76 tiburones fueron sacrificados en La Guajira y sus aletas, enviadas a Tumaco

El operativo permitió la incautación de 4.235 aletas de tiburón. Según la información entregada por el Brigadier Óscar Mauricio Rico Guzmán, Director de Carabineros y Protección Animal, una persona fue capturada en flagrancia y deberá responder por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

La cifra más preocupante está en lo que habría detrás del cargamento. De acuerdo con la investigación preliminar, las aletas serían comercializadas en Hong Kong y el detenido presuntamente se encargaba de prepararlas y alistarlas para su distribución.

Más de mil tiburones estarían detrás del cargamento

La información difundida por las autoridades advierte que más de 1.000 tiburones habrían sido sacrificados para obtener las aletas incautadas. Se trata de una estimación que refleja la dimensión del posible impacto sobre la fauna marina, aunque el número exacto de animales afectados no ha sido confirmado de manera independiente.

El valor comercial reportado, de hasta $614 millones en mercados asiáticos ilegales, contrasta con el daño que este tipo de actividad puede ocasionar en los ecosistemas marinos.

La Policía Nacional realizó el procedimiento a través de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Ejército Nacional.

4235 aletas de tiburón incautadas en Tumaco, Nariño. Tendrían como destino Hong Kong Foto: Cuenta de X Policía Nacional de Colombia / API

Por ahora, la información entregada no identifica al capturado ni precisa si las autoridades han establecido la participación de otras personas en dicha actividad ilegal.

Tumaco había registrado incautaciones de aletas

El hallazgo también recuerda otros operativos contra el tráfico de partes de tiburón en la región. En julio de 2025, la Policía reportó la incautación de 76 aletas secas en una empresa de mensajería de Tumaco, un cargamento avaluado entonces en cerca de $64 millones en el mercado ilegal.

En otro caso, en septiembre de 2021, las autoridades incautaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá 3.493 aletas de tiburón que, según la investigación, iban a ser enviadas a Asia. En ese momento, se estimó que para obtenerlas pudieron haber sido sacrificados entre 900 y 1.000 animales.

El caso más reciente vuelve a poner el foco sobre el tráfico ilegal de fauna marina y las rutas comerciales que podrían sostenerlo. La investigación deberá establecer el alcance de la operación detectada en Tumaco y la responsabilidad de las personas involucradas.