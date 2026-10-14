Un abogado colombiano se llevó importante reconocimiento internacional: Best CEO Awards

Entre más de 2.800 solicitudes, de 89 países, un abogado colombiano, Alberto González Mebarak, logró destacarse como el director ejecutivo del año, un reconocimiento internacional de gran impacto y que se entregó hace unos días en Madrid, España.
El colombiano fue destacado en el Best CEO Awards gracias a años de trayectoria al frente de la firma González Mebarak y Consultores Jurídicos, que ha llevado importantes casos y librado batallas jurídicas de relevancia en el país.
“Nos llena de orgullo verlo recibir este reconocimiento en un escenario internacional, llevando consigo el nombre de González Mebarak y Consultores Jurídicos S.A.S. y, sobre todo, representando una forma de hacer las cosas con pasión, integridad, innovación y sentido humano”, señalaron desde la oficina que celebró con el abogado el reconocimiento.
Los que saben del tema advierten que los Best CEO Awards son el “equivalente al Óscar a Mejor Director”, un reconocimiento que incluye un jurado calificado, premia la excelencia, el impacto social de la obra y el legado que se deja a la industria. “O sea que son los Óscar del mundo corporativo”.
Alberto González Mebarak es un abogado de amplia experiencia, autor de varios libros y autor de un sonado podcast judicial titulado: Pasión por el Derecho y la Justicia, donde conocidos abogados y expertos han contado sus historias en la profesión y la vida.
Recientemente, en este podcast estuvo el exfiscal Luis González León, el hombre que lideró las investigaciones más importantes durante más de tres administraciones en la Fiscalía y que contó los retos, vivencias y experiencias que le dejaron más de 30 años de trabajo en la investigación.