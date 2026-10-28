Masacre del Aro: piden investigar y compulsar copias contra el abogado Miguel Ángel del Río por “filtrar información”

Para la defensa del expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se adelanta por la llamada masacre del Aro, está ocurriendo algo tan grave que no puede pasar desapercibido: denunció la filtración de información, directa, abierta, pública y sin disimulo por parte del abogado Miguel Ángel del Río.

Exparamilitares alias Don Berna y Julián Bolívar, citados en proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por la masacre de El Aro

Justamente, al despacho de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia llegó una solicitud para que se adelanten las investigaciones y correctivos correspondientes en lo que consideran una sistemática filtración de información de parte del abogado del Río y en un proceso que se supone está bajo la reserva sumarial.

“Ha persistido en la conducta que esta defensa denunció mediante memorial del 9 de septiembre de 2026. En efecto, el 26 de octubre de 2026 el citado profesional divulgó públicamente, a través de su cuenta en la red social X, una decisión probatoria adoptada al interior de esta instrucción, junto con la identidad de los declarantes y la descripción de los hechos por los que se investiga a mi representado”, señala la solicitud.

El documento entrega una cronología con las conductas que, en criterio de los solicitantes, advierten una actitud desleal en el proceso, incluso lesiva de la ley, que debe ser investigada por la Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial. En repetidas oportunidades se le advirtió a la fiscal del caso.

La solicitud se hizo a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia Foto: suministradas a semana api

“El 9 de septiembre de 2026 esta defensa puso en conocimiento del Despacho que el doctor Miguel Ángel del Río Malo, en su condición de apoderado de parte civil del señor Juan Guillermo Valle Noreña, había divulgado públicamente el contenido de la diligencia de indagatoria del 4 de septiembre de 2026”, señala el documento.

Incluso, a través de sus redes sociales, el abogado del Río ha revelado información que se supone era de reserva para la Fiscalía, como las actuaciones futuras en el curso de la investigación, entre otras declaraciones o testimonios de personas citadas por el ente acusador.

“La Fiscalía 3 delegada ha decidido escuchar en declaración a los jefes paramilitares alias Don Berna y Julián Bolívar en el proceso que se sigue en contra del expresidente Uribe por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Estaremos muy atentos”, dijo el abogado del Río en sus redes sociales.

Esa advertencia del abogado es, para la defensa del expresidente Uribe, una declaratoria de que no solo conoce las decisiones por tomar, sino que las difunde por redes sociales, cuando se espera la reserva a que está obligado como parte en el proceso.

Piden a la Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial investigar. Foto: Fiscalía

“El anuncio de que la parte civil hará seguimiento a esas diligencias —‘Estaremos muy atentos”—, manifestación que, leída junto con el antecedente del 4 de septiembre de 2026, equivale al anuncio de que la divulgación continuará”, señala el documento.

La defensa del exmandatario hizo siete solicitudes a la Fiscalía, entre otras la compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se investiguen las actuaciones del abogado Miguel Ángel del Río. De igual forma, requerir al abogado para que en el futuro se abstenga de divulgar información sometida a reserva.