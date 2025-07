La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, indicó que “Monsalve no es testigo de nada” y que todo lo que ha dicho ha sido en busca de beneficios judiciales. Monsalve no solo ha mentido y ha tratado de enlodar a Uribe. También es conocido por su vida de lujos en la cárcel, como lo ha denunciado SEMANA.

El exintegrante de las Farc no duda de que este cambio fue por la intervención de Cepeda. “Según Monsalve, Iván Cepeda era uña y mugre con el director de la cárcel La Picota (...) para no trasladarlo tenían que buscar a otro”, indicó Jurado. Alias Racumín y Jurado no son testigos comunes.