Juan Guillermo Monsalve: el día que, en la cárcel, un paramilitar le rompió, de la rabia, las botellas de champaña al principal testigo contra Álvaro Uribe

Pero contó un hecho que para él muestra el poder que tiene Monsalve tras las rejas. “No solamente Monsalve es un señor de una gran perversidad, de una capacidad criminal muy, muy grande. Mire, María Isabel, hay un episodio en todo este proceso, que me parece que no han valorado como merece porque tal vez no lo conocen: un paramilitar, Racumín, declara que a él lo fue a visitar su esposa con su hijito muy pequeño, y que no le dejaron entrar una compotica para el niño y se la tiraron a la caneca, pero que ese mismo día, Monsalve tenía un poco de botellas de champaña, por todos los privilegios que tiene en prisión, derivados de este proceso”.