Defensa de expresidente Uribe dice que Juan Guillermo Monsalve podría ser beneficiado por ley de sometimiento radicada por Gobierno Petro

Con este proyecto, exintegrantes de grupos armados ilegales que se encuentran privados de su libertad podrían recibir una serie de beneficios. Mientras el tema espera su debate en el Congreso, varias voces se han levantado para advertir que cobijarían a personas que no han seguido delinquiendo o no han cumplido con sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas.

Frente a esto, aseguró que no se ha presentado ningún tipo de presión o injerencia por parte de los copartidarios del expresidente Uribe para que la jueza 44 de conocimiento de Bogotá tome una decisión en concreto.

“Sé que el expresidente Uribe Vélez quiere mis pronunciamientos sobre sus actuaciones y mis anteriores debates como congresista. Pero no lo puedo hacer ahora. Cuando decisiones judiciales, que debo respetar y no influir para nada, se van a tomar. Otro día más adelante, quizás haga un libro sobre mis debates. Por ahora guardo mi silencio. No se debe presionar a los jueces", escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.