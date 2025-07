Juan Guillermo Monsalve, el controvertido testigo en el caso de Álvaro Uribe, regresó a la cárcel La Picota

Según pudo establecer SEMANA , Monsalve presentó una afección cardíaca, aunque en principio se descartó que se tratara de un infarto y se le dio una atención primaria en el mismo centro de reclusión. No es la primera vez que presenta estos síntomas.

Historia oculta de Juan Guillermo Monsalve, testigo no confiable en juicio contra Álvaro Uribe. Excesos, bacanales y mentiras

Por años, se dijo que se trataba de un antiguo miembro de un grupo paramilitar, pero hasta ahora, la justicia no ha podido probar su pertenencia a alguno de esos grupos al margen de la ley.

| Foto: Archivo particular

Estas imágenes de sus fiestas en las cárceles fueron recuperadas por las autoridades hace unos años, tras una requisa a su celda. | Foto: Archivo particular

En su defensa, en el juicio, el expresidente Uribe dijo: “Por casi una década he vivido un maltrato permanente. Un señalamiento permanente de paramilitar. Me han relacionado con Pablo Escobar, con la empresa que había contratado unos sicarios que asesinaron a don Guillermo Cano, con Santiago Gallón, el día que lo pusieron preso por narcotráfico. El daño reputacional y moral que me ha hecho este proceso es inmenso, pero también daño electoral”.