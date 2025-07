Álvaro Uribe se defiende: asegura que no propuso la acción de revisión en el caso Monsalve y niega dolo

Inicia sosteniendo que la idea de presentar dicha acción en favor del testigo Juan Guillermo Monsalve fue del abogado Héctor Romero, defensor de Monsalve, y no de su entonces abogado Diego Cadena. Según Uribe, Romero explicó que Monsalve no podía acceder a la JEP por los delitos que cometió, por lo que se planteó dicha acción como alternativa. Aseguró además que Cadena no ofreció beneficios, no llevó declaraciones prescritas y solo sugirió, en tono informal, que Monsalve escribiera su disposición a decir la verdad ante la Corte.