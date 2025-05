Hermano de Juan Guillermo Monsalve revela los ofrecimientos que les hizo Iván Cepeda para que declararan contra el expresidente Uribe

“Mi hermano está en la cárcel, en el 2011, me llama para decirme (...) me dijo el nombre de Iván Cepeda, que él quería ayudarlo para poder salir de la cárcel. Pero que nosotros, o sea toda la familia, teníamos que irnos a Bogotá”, detalló.

Frente a esta revelación, Óscar —que es el hermano mayor— le manifestó a Juan Guillermo que no estaba de acuerdo con que se prestara para eso.

“Que íbamos a tener unos beneficios, que no nos iba a pasar absolutamente nada. Que él iba a hacer las cosas con la cuestión de ayudarle a Iván Cepeda. En ese momento le dije que si era una forma de salir de la cárcel, pues le dije que no estaba con él”.

“Yo de una me asusto porque nunca los había visto (...) Y llegaron fue a intimidarme porque yo di esa entrevista. Me decían que venían de parte de Iván Cepeda. Que tenía que organizar las cosas para no dar declaraciones”, reseñó.