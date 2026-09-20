María Fernanda Cabal le dijo de todo a Juan Manuel Santos por el proceso de paz: “¿Cuánto le consignó las Farc?"

La exsenadora María Fernanda Cabal se fue de frente contra Juan Manuel Santos y le dijo de todo por el proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

Todo se dio por un video que el expresidente publicó en su cuenta de X y en el que habló de una nueva temporada del podcast ‘La historia no contada del proceso de paz’

“El día que firmamos el acuerdo de paz comenzó una nueva historia: la de miles de personas, comunidades y territorios que han trabajado para convertir lo acordado en una realidad”, dijo.

Esto llamó la atención de la excongresista del Centro Democrático, quien no dudó en responderle y arremetió duramente contra el exmandatario. “Le regalaron el Nobel sus amigos piratas vikingos, para sacarlo de la ruina de la pérdida del plebiscito”, señaló.

Cabal apuntó que Santos “exprimió” contratistas para financiar su campaña a la Presidencia y hasta lo acusó de ser el culpable del problema de la droga que se vive en el país.

“Nadamos en coca gracias a usted, que hizo votar que el glifosato daba cáncer en el Consejo de Política Criminal. Y nos desarmó a los civiles amenazados”, manifestó.

Por último, la exsenadora dijo: “¿Cuánto le consignó las Farc? Decían que Odebrecht le había girado a Andorra junto al hermano de Sanguinetti. ¿Cómo va su empresa, Bance? ¿Aún existe?”.