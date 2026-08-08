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Asointermedias acogió la idea de Abelardo De La Espriella de gobernar desde las regiones y ciudades intermedias

Aseguraron que es clave el fortalecimiento de las regiones, la presencia territorial del Estado, la infraestructura y la seguridad.

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Redacción Semana
8 de agosto de 2026 a las 4:18 p. m.
Asointermedias destacó que los planteamientos del presidente Abelardo De La Espriella abren una oportunidad para fortalecer la descentralización.
Asointermedias destacó que los planteamientos del presidente Abelardo De La Espriella abren una oportunidad para fortalecer la descentralización. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

Tras la posesión del presidente Abelardo De La Espriella y el inicio oficial de su Gobierno, son varias las asociaciones y entidades gremiales que se han pronunciado, tanto para felicitarlo como para ponerse a su disposición y aclararle la necesidad de atender tareas urgentes en distintos frentes.

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La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, que agrupa a las ciudades intermedias del país, realizó varios planteamientos frente a las ideas del mandatario, en los que destacó el fortalecimiento de las regiones, la presencia territorial del Estado, la infraestructura, la seguridad y la construcción de una relación más cercana entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.

Abelardo De La Espriella
La asociación pidió que los anuncios sobre fortalecimiento regional se traduzcan en mayores capacidades de decisión, competencias, recursos e inversión para los territorios. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

“Asointermedias reconoce en los planteamientos del nuevo Gobierno una oportunidad para avanzar en varios de los propósitos que hacen parte de su agenda institucional: fortalecer la descentralización, promover la autonomía territorial, impulsar proyectos estratégicos, mejorar la seguridad y competitividad de las ciudades y fortalecer la interlocución entre los territorios y el Gobierno Nacional”, detalló el gremio.

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De otro lado, la asociación reiteró su disposición para trabajar técnica e institucionalmente con el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, gobernadores, alcaldes y las diferentes formas asociativas territoriales, con el propósito de contribuir a una agenda nacional que reconozca las capacidades y necesidades diferenciadas de las regiones.

Abelardo De La Espriella.
Entre las prioridades señaladas por Asointermedias figuran la seguridad, la infraestructura, la presencia territorial del Estado y una relación más cercana entre la Nación y las autoridades locales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Dicho planteamiento del nuevo mandatario abre una oportunidad clave para avanzar hacia la descentralización efectiva, que además trascienda la presencia física o simbólica del Gobierno Nacional en los territorios, especialmente para las ciudades intermedias de los diferentes departamentos, y permita que su presencia continua como primer mandatario se traduzca en mayores capacidades de decisión, competencias, recursos e inversión para las regiones.

“La Asociación considera especialmente relevante hacer seguimiento a la manera en que se garantizarán los recursos para las regiones en un contexto en el que el Gobierno también ha anunciado medidas de austeridad, control del gasto y fortalecimiento de las finanzas nacionales”, concluyó el gremio.

Abelardo de la Espriella. Presidente de la República
El gremio que agrupa a las ciudades intermedias del país expresó su disposición para trabajar de manera técnica e institucional con el Gobierno Nacional, el Congreso, gobernadores y alcaldes. Foto: SEMANA