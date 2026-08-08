Asointermedias acogió la idea de Abelardo De La Espriella de gobernar desde las regiones y ciudades intermedias

Tras la posesión del presidente Abelardo De La Espriella y el inicio oficial de su Gobierno, son varias las asociaciones y entidades gremiales que se han pronunciado, tanto para felicitarlo como para ponerse a su disposición y aclararle la necesidad de atender tareas urgentes en distintos frentes.

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La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, que agrupa a las ciudades intermedias del país, realizó varios planteamientos frente a las ideas del mandatario, en los que destacó el fortalecimiento de las regiones, la presencia territorial del Estado, la infraestructura, la seguridad y la construcción de una relación más cercana entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.

La asociación pidió que los anuncios sobre fortalecimiento regional se traduzcan en mayores capacidades de decisión, competencias, recursos e inversión para los territorios. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

“Asointermedias reconoce en los planteamientos del nuevo Gobierno una oportunidad para avanzar en varios de los propósitos que hacen parte de su agenda institucional: fortalecer la descentralización, promover la autonomía territorial, impulsar proyectos estratégicos, mejorar la seguridad y competitividad de las ciudades y fortalecer la interlocución entre los territorios y el Gobierno Nacional”, detalló el gremio.

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De otro lado, la asociación reiteró su disposición para trabajar técnica e institucionalmente con el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, gobernadores, alcaldes y las diferentes formas asociativas territoriales, con el propósito de contribuir a una agenda nacional que reconozca las capacidades y necesidades diferenciadas de las regiones.

Entre las prioridades señaladas por Asointermedias figuran la seguridad, la infraestructura, la presencia territorial del Estado y una relación más cercana entre la Nación y las autoridades locales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Dicho planteamiento del nuevo mandatario abre una oportunidad clave para avanzar hacia la descentralización efectiva, que además trascienda la presencia física o simbólica del Gobierno Nacional en los territorios, especialmente para las ciudades intermedias de los diferentes departamentos, y permita que su presencia continua como primer mandatario se traduzca en mayores capacidades de decisión, competencias, recursos e inversión para las regiones.

“La Asociación considera especialmente relevante hacer seguimiento a la manera en que se garantizarán los recursos para las regiones en un contexto en el que el Gobierno también ha anunciado medidas de austeridad, control del gasto y fortalecimiento de las finanzas nacionales”, concluyó el gremio.