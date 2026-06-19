Mabel Cartagena reveló los secretos de ‘Tu Casa un Estadio’, el programa que transforma los hogares de los hinchas del fútbol

Mabel Cartagena es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana en formatos de entretenimiento y estilo de vida. Su regreso a Home & Health con Tu Casa un Estadio coincide con un momento en el que el fútbol vuelve a ocupar un lugar central en la conversación de millones de hogares.

En 2026, cuando la expectativa por las grandes citas del calendario futbolístico se vive también desde las salas, terrazas y espacios familiares, el canal apostó por una producción que conecta dos escenarios aparentemente distintos: el diseño del hogar y la pasión deportiva.

La propuesta surgió como una evolución de Tu Casa un Hogar, programa que durante años transformó espacios para mejorar la experiencia cotidiana de distintas familias. Ahora, el formato gira hacia el fútbol para mostrar cómo los hogares pueden convertirse en el epicentro de encuentros, celebraciones y rituales compartidos alrededor de este deporte. El programa se estrenó el domingo, 7 de junio, en Discovery Home & Health.

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Un desafío fuera de la zona de confort

Para Cartagena, el proyecto representó una sorpresa desde el primer momento. Acostumbrada a trabajar en formatos relacionados con decoración y bienestar, la presentadora reconoce que el fútbol no formaba parte de sus intereses personales.

“Cuando a mí me dijeron ‘vamos a hacer un spin-off de Tu Casa un Hogar, esta vez va a ser de fútbol’, yo dije: ‘¿Cómo así? ¿Cómo se hace un Tu Casa un Hogar de fútbol?’ Yo no tengo ni idea de fútbol. Soy la propia mamá que va a los partidos de mis hijos a ver jugar fútbol y yo aplaudo todo porque no sé ni cuál es el equipo de ellos”, comenta entre risas a SEMANA.

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Esa distancia inicial frente al deporte terminó convirtiéndose en uno de los elementos más atractivos de la producción. La presencia de Álvaro Córdoba, conocido como El Tigre 10, resultó fundamental para construir el equilibrio entre diseño y cultura futbolera que propone el programa.

El domingo 7 de junio, Home & Health estrenó 'Tu Casa un Estadio', junto a Mabel Cartagena y Álvaro Córdoba 'El Tigre 10'. Foto: Home & Health

Según Cartagena, la química surgió de manera inmediata. Más allá de los conocimientos que él aportaba sobre el deporte, ambos encontraron una dinámica espontánea que terminó marcando las grabaciones.

Lejos de presentar una mirada técnica sobre el fútbol, la producción se construye desde la experiencia humana de quienes viven esta pasión en sus hogares. En ese sentido, la mirada de Cartagena funciona como la del espectador que llega sin conocimientos previos y descubre poco a poco el significado emocional que este deporte tiene para miles de personas.

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El fútbol como historia familiar

El domingo 7 de junio, Home & Health estrenó 'Tu Casa un Estadio', junto a Mabel Cartagena y Álvaro Córdoba 'El Tigre 10'. Foto: Home & Health

Uno de los hallazgos más importantes para la presentadora fue comprender que detrás de cada afición existe una historia personal y familiar.

A medida que avanzaban los capítulos, Cartagena fue descubriendo que aquello que para ella era simplemente un partido, para muchas familias representaba recuerdos, tradiciones y momentos decisivos de sus vidas.

“Como yo no conecto mucho con el fútbol, ellos celebraban cosas, se metían unos abrazos y brincaban, y yo como que: ‘¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?’. Pero para ellos era una cosa supermagna. Entonces ahí iba aprendiendo el significado de por qué ese golazo fue tan particular, por qué esta familia está llorando cuando se retiró tal jugador”.

Ese proceso de aprendizaje se convirtió también en una forma de acercarse a los protagonistas del programa. Más allá de los colores de una camiseta o de la admiración por determinados jugadores, cada transformación estaba atravesada por historias familiares que explicaban la intensidad de esa relación con el fútbol.

La producción encontró allí uno de sus principales valores narrativos. Las remodelaciones no responden únicamente a una necesidad estética, sino a la intención de construir espacios capaces de reflejar una identidad colectiva y una pasión compartida.

El domingo 7 de junio, Home & Health estrenó 'Tu Casa un Estadio', junto a Mabel Cartagena y Álvaro Córdoba 'El Tigre 10'. Foto: Home & Health

Cartagena asegura que incluso quienes no siguen el deporte podrán identificarse con los relatos que aparecen en pantalla, porque el eje central sigue siendo la familia y los vínculos que se fortalecen alrededor de experiencias comunes.

La transformación de los hogares planteó un desafío particular: traducir visualmente la identidad de los hinchas sin perder la funcionalidad y el bienestar que caracterizan a las producciones de Home & Health.

Para la presentadora comprender esa lógica implicó reconocer que las reglas del diseño cambian cuando el objetivo es representar una pasión tan intensa.

“A mí, honestamente, una camiseta argentina arriba de mi cama no me va a gustar. Pero estos hinchas sí. Ellos morían por tener en su comedor los recuerdos de sus ídolos. Cuando conocí cada caso de cada familia entendí el porqué. Con el Tigre íbamos desnudando un poco a estas familias para poderles dejar una tribuna en su casa”.

La idea, explica, consistía en crear ambientes donde las personas pudieran vivir plenamente aquello que más disfrutan: reunirse con amigos, compartir con la familia y convertir cada partido en una experiencia colectiva.

En esa combinación de diseño, emoción y entretenimiento se encuentra la esencia de Tu Casa un Estadio. El programa mantiene la vocación transformadora de la franquicia original, pero incorpora una dimensión cultural que reconoce el lugar que ocupa el fútbol dentro de los hogares latinoamericanos.

Cartagena no duda en elegir “diversión” como la palabra que define al programa. Sin embargo, sus propias reflexiones permiten identificar otros elementos que atraviesan la propuesta: identidad, encuentro y emoción.