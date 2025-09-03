Suscribirse

Cómo

Según el Feng Shui, este es el mejor ritual para atraer dinero en septiembre

Septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y lo relaciona con la posibilidad de tener nuevas oportunidades económicas.

Redacción Cómo
4 de septiembre de 2025, 12:39 a. m.
Durante la noche de Año Nuevo hay varios rituales para atraer el dinero y la abundancia.
Septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y lo relaciona con la posibilidad de tener nuevas oportunidades económicas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Feng Shui, filosofía ancestral que busca el equilibrio energético de los espacios, propone un ritual para este mes de septiembre para atraer abundancia económica: colocar billetes doblados en algunos lugares de la casa o el trabajo.

De acuerdo a esta práctica ancestral, el mes de septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y lo relaciona con la posibilidad de tener nuevas oportunidades económicas, empleando acciones simbólicas como guardar dinero.

El ritual que ayuda con la abundancia.
El ritual que ayuda con la abundancia, según el Feng Shui. | Foto: Getty Images

La acción de doblar un billete no es algo nuevo. Esto representa la intención de respeto hacia el dinero y un deseo consciente de estabilidad financiera. Asimismo, este simple, pero poderoso gesto adquiere un sentido profundo al coincidir con el equinoccio. Este fenómeno consiste en que la luz y la oscuridad se equilibran.

Según el Feng Shui, estos son los lugares recomendados para guardar billetes doblados

Contexto: Según el Feng Shui, esta es la mejor manera de decorar el hogar para permitir el flujo de energía
  • En la billetera, junto a una hoja de laurel seca: guardar estos dos objetos en la billetera no solo es un acto simbólico, también potencia la energía de éxito. Por otra parte, el laurel es considerado como un activador de riqueza, refuerza el poder del billete doblado al colocarse en un objeto de uso diario.
  • En un sobre rojo guardado en el escritorio de trabajo: desde hace años, en la cultura china, el color rojo es asociado con la buena fortuna, y el escritorio representa el ámbito laboral. Colocar en este lugar un billete doblado durante septiembre simboliza nuevas oportunidades laborales.
  • Dentro de un macetero con una planta de jade: para esta práctica, enterrar un billete junto a las raíces sirve para activar el chi de la riqueza del hogar. Por otra parte, la planta de jade es muy utilizada para atraer riqueza en el hogar.
Hay personas que devengan altos salarios y, aun así, sienten miedo, ansiedad o culpa frente al dinero.
Septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y lo relaciona con la posibilidad de tener nuevas oportunidades económicas. | Foto: 123rf
  • En un frasco con semillas como maíz, trigo o girasol: según el Feng Shui, guardar un billete en un frasco con semillas puede representar ingresos que germinan y crecen con el tiempo.
  • Debajo del tapete de la entrada principal: el último lugar recomendado por el Feng Shui es guardar el billete debajo del tapete de la entrada principal del hogar. Esto atrae nuevas oportunidades económicas, aseguró esta filosofía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

2. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

3. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

4. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

5. América de Cali, sin técnico en propiedad, pero resucitando en Copa BetPlay: golpe al Bucaramanga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

septiembreritualDinero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.