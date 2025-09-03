Cómo
Según el Feng Shui, este es el mejor ritual para atraer dinero en septiembre
Septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y lo relaciona con la posibilidad de tener nuevas oportunidades económicas.
El Feng Shui, filosofía ancestral que busca el equilibrio energético de los espacios, propone un ritual para este mes de septiembre para atraer abundancia económica: colocar billetes doblados en algunos lugares de la casa o el trabajo.
De acuerdo a esta práctica ancestral, el mes de septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y lo relaciona con la posibilidad de tener nuevas oportunidades económicas, empleando acciones simbólicas como guardar dinero.
La acción de doblar un billete no es algo nuevo. Esto representa la intención de respeto hacia el dinero y un deseo consciente de estabilidad financiera. Asimismo, este simple, pero poderoso gesto adquiere un sentido profundo al coincidir con el equinoccio. Este fenómeno consiste en que la luz y la oscuridad se equilibran.
Según el Feng Shui, estos son los lugares recomendados para guardar billetes doblados
- En la billetera, junto a una hoja de laurel seca: guardar estos dos objetos en la billetera no solo es un acto simbólico, también potencia la energía de éxito. Por otra parte, el laurel es considerado como un activador de riqueza, refuerza el poder del billete doblado al colocarse en un objeto de uso diario.
- En un sobre rojo guardado en el escritorio de trabajo: desde hace años, en la cultura china, el color rojo es asociado con la buena fortuna, y el escritorio representa el ámbito laboral. Colocar en este lugar un billete doblado durante septiembre simboliza nuevas oportunidades laborales.
- Dentro de un macetero con una planta de jade: para esta práctica, enterrar un billete junto a las raíces sirve para activar el chi de la riqueza del hogar. Por otra parte, la planta de jade es muy utilizada para atraer riqueza en el hogar.
- En un frasco con semillas como maíz, trigo o girasol: según el Feng Shui, guardar un billete en un frasco con semillas puede representar ingresos que germinan y crecen con el tiempo.
- Debajo del tapete de la entrada principal: el último lugar recomendado por el Feng Shui es guardar el billete debajo del tapete de la entrada principal del hogar. Esto atrae nuevas oportunidades económicas, aseguró esta filosofía.