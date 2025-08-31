Según el Feng Shui, esta es la mejor manera de decorar el hogar para permitir el flujo de energía

El Feng Shui, filosofía ancestral que tiene como objetivo conseguir un equilibrio entre la energía y los espacios del hogar para atraer cosas positivas, sostiene que la forma en cómo se decore la casa será esencial a la hora de encontrar ese equilibrio. El punto central está en el Qi, la energía que entra y se mueve por la casa, según como estén distribuidos los elementos.

Janez Jeretič, especialista en diseño y decoración en el hogar, desveló en sus redes sociales las claves para conseguir un Qi positivo en la casa.

La forma en que se colocan los elementos es esencial a la hora de buscar un equilibrio energético | Foto: Getty Images

Para el Feng Shui, uno de los puntos más esenciales en el hogar es la entrada de la casa. De acuerdo con esta filosofía, es la que da la bienvenida a personas y a la energía del día a día, por lo que se debe cuidar lo que se coloca en ella. Jeretič recomienda tener la entrada despejada y bien iluminada. “Evita tener obstáculos que frenen el flujo del Qi y, si puedes, extiende este orden a armarios”, agrega el experto.

Otro aspecto a tener en cuenta es el equilibrio de los elementos. Y es que, para esta práctica, hay cuatro elementos principales que deben estar presentes en el hogar. El primero es el fuego en forma de velas; el segundo, el agua que está presente en los espejos o fuentes; el tercer elemento es la madera, que está representada por plantas y matas; y el último de estos es el metal, el cual está en forma de muebles y la decoración.

Janez Jeretič señaló que resulta esencial la forma en que se coloquen todos estos elementos. Según el experto, la cama, escritorio o cocina deben estar frente a la estrada de la casa. “El Feng Shui sugiere que, al menos, tu escritorio, tu cama o tu cocina enfrenten la entrada de la casa. Esto te da control y evita emboscadas energéticas”, relata.