NACIÓN

Advierte el Ideam hasta cuándo lloverá en Colombia: en estas zonas caerán con mayor fuerza las lluvias

Las lluvias en Colombia ya dejan miles de damnificados. Córdoba es uno de los departamentos afectados.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
5 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
Fuertes lluvias en el centro de Bogotá. Imagen archivo.
Fuertes lluvias en el centro de Bogotá. Imagen archivo. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) está en máxima alerta ante las fuertes lluvias que se vienen registrando en varias zonas del país y dejan miles de damnificados.

Precisamente, la UNGRD anunció esta mañana de jueves, 5 de febrero, el envío de 10 toneladas adicionales de ayuda a Córdoba para los afectados por las lluvias en ese departamento.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Bogotá hoy jueves 5 de febrero, Día sin Carro y Moto

“La UNGRD, en articulación con la @FuerzaAereaCol, refuerza su operación humanitaria con el traslado de 10 toneladas adicionales de Asistencia Humanitaria de Emergencia, destinadas a la atención de las familias damnificadas en Córdoba”, indicaron puntualmente desde esa entidad.

Las ayudas para los damnificados en Córdoba.
Las ayudas para los damnificados en Córdoba. Foto: Cuenta en X de la UNGRD.

En medio de ese panorama en el país por las fuertes lluvias, la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó de manera técnica a qué se de debe el aumento de precipitaciones en el país.

Nación

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

Nación

Dos mujeres serán las líderes de la Corte Constitucional: se trata de la nueva presidenta y vicepresidenta

Nación

“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

Nación

Reaparece alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras, organizando una “caravana de paz”

Nación

Jennifer Pedraza ganó round: Fundación San José deberá entregar información sobre títulos de servidores públicos

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Vehículos

Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín para este viernes, 6 de febrero: así funcionará la rotación

Nación

Ideam pronostica cómo estará el clima en Bogotá hoy jueves 5 de febrero, Día sin Carro y Moto

Nación

¿Cuáles son las principales ciudades afectadas por el frente frío en Colombia? Así estará el clima durante las próximas horas

Nación

🔴 EN VIVO | Fenómeno de La Niña en Colombia: Cartagena sigue en alerta por mar de leva

De acuerdo con la experta del Ideam, dicho incremento de las lluvias obedece al ingreso de un frente frío desde el hemisferio norte hacia el mar Caribe, reforzado por una baja presión que ha generado mayor nubosidad, vientos fuertes, oleaje elevado y precipitaciones intensas, especialmente en el Caribe colombiano.

Para esta temporada del año es característico el descenso de algunas masas frías provenientes del invierno generado hacia el hemisferio norte. Algunas de ellas avanzan y alcanzan regiones del sector Caribe y su frente o línea de estabilidad puede afectar algunos sectores de la Costa Caribe colombiana. Específicamente esta semana tuvimos la afectación por el paso de las líneas prefrontales, con unos incrementos de lluvias y precipitaciones de forma específica en algunos sectores del litoral Caribe colombiano”, explicó Rueda.

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Desde el Ideam también advirtieron que las “lluvias continuarán hasta finales de esta semana”, con posibles variaciones en su intensidad.

Dichas precipitaciones podrían afectar el Archipiélago de San Andrés y Providencia, la región Pacífica y el suroccidente del Caribe, destacaron desde esa entidad.

“En estos próximos días esperamos el avance de un segundo frente, el cual tendrá una afectación de forma indirecta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Golfo de Urabá, así como en los departamentos del sector occidental de la Costa Caribe colombiana”, agregó la subdirectora de Meteorología del Ideam.

Más de Nación

Ayudas de la UNGRD.

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Dos mujeres serán las líderes de la Corte Constitucional: se trata de la nueva presidenta y vicepresidenta

Sede Fiscalía Atlántico

“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra.

Reaparece alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras, organizando una “caravana de paz”

Fundación San José y la congresista Jennifer Pedraza.

Jennifer Pedraza ganó round: Fundación San José deberá entregar información sobre títulos de servidores públicos

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Advierte el Ideam hasta cuándo lloverá en Colombia: en estas zonas caerán con mayor fuerza las lluvias

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín para este viernes, 6 de febrero: así funcionará la rotación

El tractocamión en el que ocurrió el crimen del polizón.

Lo que inicialmente se reportó como un accidente, terminó siendo un atroz crimen: un video fue clave en la muerte de un polizón

Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país.

Se conoce lo que hizo mujer que murió para proteger a dos niños durante accidente en Bogotá: rápida reacción les salvó la vida

Noticias Destacadas