Advierte el Ideam hasta cuándo lloverá en Colombia: en estas zonas caerán con mayor fuerza las lluvias

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) está en máxima alerta ante las fuertes lluvias que se vienen registrando en varias zonas del país y dejan miles de damnificados.

Precisamente, la UNGRD anunció esta mañana de jueves, 5 de febrero, el envío de 10 toneladas adicionales de ayuda a Córdoba para los afectados por las lluvias en ese departamento.

“La UNGRD, en articulación con la @FuerzaAereaCol, refuerza su operación humanitaria con el traslado de 10 toneladas adicionales de Asistencia Humanitaria de Emergencia, destinadas a la atención de las familias damnificadas en Córdoba”, indicaron puntualmente desde esa entidad.

Las ayudas para los damnificados en Córdoba. Foto: Cuenta en X de la UNGRD.

En medio de ese panorama en el país por las fuertes lluvias, la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó de manera técnica a qué se de debe el aumento de precipitaciones en el país.

De acuerdo con la experta del Ideam, dicho incremento de las lluvias obedece al ingreso de un frente frío desde el hemisferio norte hacia el mar Caribe, reforzado por una baja presión que ha generado mayor nubosidad, vientos fuertes, oleaje elevado y precipitaciones intensas, especialmente en el Caribe colombiano.

“Para esta temporada del año es característico el descenso de algunas masas frías provenientes del invierno generado hacia el hemisferio norte. Algunas de ellas avanzan y alcanzan regiones del sector Caribe y su frente o línea de estabilidad puede afectar algunos sectores de la Costa Caribe colombiana. Específicamente esta semana tuvimos la afectación por el paso de las líneas prefrontales, con unos incrementos de lluvias y precipitaciones de forma específica en algunos sectores del litoral Caribe colombiano”, explicó Rueda.

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Desde el Ideam también advirtieron que las “lluvias continuarán hasta finales de esta semana”, con posibles variaciones en su intensidad.

Dichas precipitaciones podrían afectar el Archipiélago de San Andrés y Providencia, la región Pacífica y el suroccidente del Caribe, destacaron desde esa entidad.

“En estos próximos días esperamos el avance de un segundo frente, el cual tendrá una afectación de forma indirecta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Golfo de Urabá, así como en los departamentos del sector occidental de la Costa Caribe colombiana”, agregó la subdirectora de Meteorología del Ideam.