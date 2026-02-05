Ideam pronostica cómo estará el clima en Bogotá hoy jueves 5 de febrero, Día sin Carro y Moto

Este jueves 5 de febrero se lleva a cabo en Bogotá el Día sin Carro y Moto, motivo por el cual cientos de personas deben usar otros medios de transporte para llegar a sus trabajos, universidades, etc.

De tal modo, los capitalinos deberán prepararse para las lluvias que caerían este jueves al finalizar la tarde, tal como lo reportó el Ideam en su informe diario.

Ideam aclara: no hay fenómeno de La Niña, pero las lluvias continuarán en gran parte del país

“En la mañana se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. En horas de la tarde, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, al finalizar la tarde se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas en la ciudad”, informó el Ideam.

Durante la noche, el Ideam estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas en la capital del país.

El pronóstico del clima a nivel nacional

Según el Ideam, durante las próximas horas sobre el territorio nacional se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia.

“Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se estiman en amplios sectores departamentales al centro y sur de Cesar, sur de Bolívar y Sucre, norte y sur de Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, norte y occidente de Cauca y Norte de Santander, Nariño, Antioquia, oriente y sur de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente de Boyacá, Cundinamarca y Tolima y al sur y oriente de Amazonas”, destacó el Ideam.

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

En cuanto a las lluvias de menor intensidad, estas se prevén en sectores como el sur de La Guajira, nororiente y sur de Magdalena, Atlántico, norte de Huila, norte y occidente de Meta, Vichada, sur y oriente Guainía, Guaviare y Vaupés, oriente de Caquetá y Putumayo.

“Correspondientemente, acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, los golfos de Morrosquillo y Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de moderada intensidad. “Especialmente sobre el área marítima”, se agregó.

Así estará el clima en otras ciudades: