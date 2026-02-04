¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

La lluvia se ha convertido en protagonista de los primeros días de 2026 en Colombia. En distintas regiones del país, los aguaceros han sido constantes, intensos y, para muchos ciudadanos, inesperados.

Las precipitaciones han afectado la movilidad en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, y han incrementado la preocupación de quienes sienten que el cielo no da tregua. Ante este panorama, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó qué está pasando con el clima y hasta cuándo se mantendrán estas condiciones.

De acuerdo con la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, el aumento significativo de las lluvias en Colombia está directamente relacionado con la influencia de un frente frío que ha impactado al país en los últimos días.

Según la funcionaria, este fenómeno ha provocado un incremento del 64,4 % en las precipitaciones, afectando principalmente al norte, el centro y el occidente del territorio nacional. Este comportamiento ha resultado llamativo, especialmente porque se presenta en una época del año que históricamente suele ser más seca.

Echeverry explicó que enero de este año comenzó con lluvias por encima de lo normal, una situación poco habitual para este mes. Tradicionalmente, enero se ha caracterizado por registrar menores niveles de precipitación, por lo que la persistencia de lluvias ha generado dudas y confusión entre la población. Sin embargo, el Ideam señaló que estas variaciones no son hechos aislados y responden a cambios más amplios en el comportamiento del clima.

Según la entidad, la precipitación se define como la caída de partículas de agua, líquidas o sólidas, que se originan en una nube, atraviesan la atmósfera y llegan al suelo. Esto incluye fenómenos como la lluvia, la llovizna, el granizo, la nieve o la aguanieve.

En este momento, las condiciones atmosféricas han favorecido la formación constante de nubosidad y lluvias en amplias zonas del país, lo que explica la continuidad de los aguaceros.

El Ideam informó que, durante los próximos días, se mantendrán las condiciones nubosas y las lluvias en varias regiones, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas condiciones sostendrán las alertas tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano. Aunque el frente frío que ha intensificado las precipitaciones comenzará a alejarse hacia el final de la semana, las lluvias no desaparecerán de inmediato.

La directora del Ideam indicó que se espera que el frente frío empiece a retirarse alrededor del miércoles 4 de febrero, es decir, hoy. No obstante, aclaró que esto no significa el fin de las lluvias. Las precipitaciones continuarán en varias zonas del país hasta mediados de febrero y, posteriormente, disminuirán de manera gradual.