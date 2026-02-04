Alerta en el Caribe: nuevo frente frío amenaza con más lluvias atípicas y posibles emergencias este fin de semana

Un nuevo frente frío que avanza desde el norte vuelve a encender las alarmas en el Caribe colombiano por el aumento de lluvias inusuales para esta época del año, un fenómeno que podría extenderse durante el fin de semana y generar afectaciones en varias zonas de la región.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, aunque el sistema frontal no impactará de manera directa al país, su influencia alterará las condiciones atmosféricas y favorecerá el incremento de nubosidad y precipitaciones, en un periodo que normalmente se caracteriza por tiempo más seco.

Los modelos climáticos advierten que en sectores del sur de Córdoba podrían registrarse acumulados de lluvia significativos, mientras que en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas, lo que incrementa el riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas.

Puente de Mulatos, en Necoclí, destruido por la fuerza de las lluvias. Foto: Redes sociales

Departamentos como Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira también podrían verse afectados por lluvias intermitentes entre viernes y sábado. Algunas capitales del Caribe figuran entre las que podrían reportar mayores volúmenes de agua, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

A este panorama se suman posibles vientos fuertes y aumento del oleaje en zonas costeras, condiciones que podrían afectar actividades marítimas y elevar el riesgo en comunidades cercanas al litoral.

El Ideam ha explicado que estas lluvias atípicas responden a la combinación de varios factores climáticos, entre ellos la interacción de sistemas frontales y condiciones que mantienen la atmósfera más inestable de lo habitual.

Las entidades de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para que esté atenta a los comunicados oficiales y adopte medidas preventivas, especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones o deslizamientos, ante un fin de semana marcado por la inestabilidad climática en el Caribe colombiano.

Llamado de Asointermedias

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a la Gobernación de Córdoba para que se activen de manera inmediata las capacidades técnicas, logísticas y financieras frente a la emergencia invernal que afecta a varios municipios del departamento.

La organización expresó su solidaridad con los habitantes de Santa Cruz de Lorica, Cereté y Sahagún, municipios que enfrentan un escenario crítico por las intensas lluvias y el desbordamiento de fuentes hídricas, situación que ha generado inundaciones en zonas urbanas y rurales, así como afectaciones a la movilidad y a la producción agrícola.

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba. Foto: UNGRD

Asointermedias respaldó la labor que adelantan las administraciones municipales para atender la emergencia, pero advirtió que las ciudades intermedias no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar solas fenómenos climáticos de esta magnitud. En ese sentido, pidió una intervención oportuna del nivel nacional y la instalación de mesas de trabajo una vez superada la fase de atención primaria.

“La emergencia que vive Córdoba no es un hecho aislado, es una muestra clara de la vulnerabilidad que enfrentan nuestras ciudades intermedias frente al cambio climático. Hoy elevamos nuestra voz junto a los alcaldes de Lorica, Cereté y Sahagún para solicitar que la ayuda llegue con urgencia a los territorios donde más se necesita”, afirmó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.