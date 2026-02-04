Nación

Ideam aclara: no hay fenómeno de La Niña, pero las lluvias continuarán en gran parte del país

La directora precisó que las lluvias que se han presentado en distintas zonas del país no obedecen a una declaratoria formal de La Niña.

Danna Valeria Figueroa Rueda

4 de febrero de 2026, 10:20 p. m.
las lluvias continuarán presentándose en varias zonas del país durante esta semana.

Las lluvias registradas en diferentes regiones de Colombia durante las últimas semanas han llevado al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) a reiterar que, aunque persisten las precipitaciones y estas continuarán en varios sectores del país, no existe una declaratoria oficial del fenómeno de La Niña.

Así lo explicó la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, quien señaló que la entidad mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y continúa emitiendo boletines, pronósticos y alertas a través de sus canales oficiales.

Según indicó, esta información se actualiza de manera constante para dar cuenta de lo que ocurre en términos de lluvias, temperatura y otras variables meteorológicas en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la directora, durante los meses de enero y febrero el Ideam ha estado publicando comunicados diarios en los que se detallan las condiciones esperadas del clima, con pronósticos que permiten anticipar lo que puede ocurrir hasta con tres días de antelación.

Echeverry Prieto explicó que, si bien se han alcanzado algunas condiciones relacionadas con el fenómeno de La Niña, los criterios técnicos no fueron suficientes para una declaratoria oficial. Por esa razón, el Ideam reiteró que no se puede afirmar que el país se encuentre bajo este fenómeno climático.

En ese contexto, la directora precisó que las lluvias presentadas en distintas zonas del país no obedecen a una declaratoria formal de La Niña. Según lo informado por la entidad, estas precipitaciones continuarán a lo largo de la semana y podrían tener una mayor incidencia hacia el final de los próximos días, especialmente en regiones como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ideam también señaló que toda la información oficial sobre el comportamiento del clima se encuentra disponible a través de sus canales institucionales. La entidad publica de manera permanente boletines y pronósticos en su página web y en sus redes sociales, donde se informa diariamente sobre las condiciones meteorológicas en el país. Además, cuenta con dos canales de WhatsApp habilitados, uno para información general y otro destinado a los pronósticos del tiempo.

Desde el instituto indicaron que estos espacios están disponibles para la consulta pública y permiten acceder a la información que se emite de forma regular sobre los fenómenos meteorológicos que se presentan en el territorio nacional.

La directora del Ideam señaló que la entidad está en disposición de entregar información oportuna cuando se requiere atender situaciones relacionadas con las lluvias que se presentan en el país. En ese sentido, indicó que el instituto continúa realizando seguimiento a las condiciones meteorológicas y emitiendo información de manera permanente.

