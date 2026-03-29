Viaje a la Luna en Misión Artemis II de la Nasa: hora y plataformas por las que se puede ver la transmisión

Más de medio siglo después de que la última tripulación del programa Apolo volara a la Luna, tres hombres y una mujer se preparan para un viaje al satélite natural de la Tierra que se perfila como una nueva página en la exploración espacial estadounidense.

Por primera vez en su historia, la Nasa activa una evacuación médica en plena misión orbital

La esperada misión Artemis II de la NASA está programada para despegar desde Florida tan pronto como el 1 de abril.

No van a alunizar. Sobrevolarán el satélite natural de la Tierra, como lo hizo el Apolo 8 en 1968.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, realizarán el viaje de aproximadamente 10 días.

La odisea trae una serie de primicias, incluyendo la primera vez que una mujer, no estadounidense, parten en una misión a la Luna.

También es el primer vuelo tripulado del nuevo cohete de la NASA, llamado SLS.

La llegada marca el inicio de los preparativos finales antes del despegue. Foto: Getty Images

El descomunal cohete de color naranja y blanco está diseñado para hacer varios viajes de regreso a la Luna en los próximos años, con el objetivo de establecer una base permanente que ofrecerá un punto de partida para exploraciones posteriores.

“Estamos volviendo a la Luna porque es el próximo paso en nuestro periplo a Marte”, dijo en un pódcast de la NASA Wiseman, comandante de Artemis II.

¿Cuándo será el despegue y por dónde ver la transmisión?

Desde la Nasa informaron que el despegue está preparado para el próximo miércoles 1 de abril a las 6:24 p. m. (hora Estados Unidos), 5:24 p. m. (hora Colombia).

La nave contará con dos TCU independientes, cada una diseñada para resistir fallos múltiples. Foto: NASA via Getty Images

Según se ha dado a conocer, el evento astronómico que haría historia se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube de la Nasa en inglés (http://www.youtube.com/nasa) y en español (http://www.youtube.com/channel/UC8zqCEvaRwHcfz3IhjhMMxQ). De igual forma, también se podrá apreciar a través de la plataforma Nasa+ (http://plus.nasa.gov).

El X-59, avión supersónico de la NASA, completa con éxito su tercer vuelo tras presentar anomalías en su prueba anterior

Así será el itinerario de la transmisión

6:45 a. m.: se da inicio a la cobertura de operaciones con narración en vivo. Aquí se mostrará el proceso de carga de combustible del cohete SLS y además se podrán ver imágenes del vechículo.

se da inicio a la cobertura de operaciones con narración en vivo. Aquí se mostrará el proceso de carga de combustible del cohete SLS y además se podrán ver imágenes del vechículo. 11:40 a. m.: comienza la transmisión en la plataforma Nasa+, la cual seguirá en los canales de YouTube desde que los paneles solares de la nave Orion sean desplegados en el espacio.

comienza la transmisión en la plataforma Nasa+, la cual seguirá en los canales de YouTube desde que los paneles solares de la nave Orion sean desplegados en el espacio. 3:45 p. m.: inicia la transmisión principal en directo mediante los canales oficiales anteriormente mencionados, y esto se extenderá hasta 15 minutos después del lanzamiento.

Es importante dar a conocer que desde el 2 de abril estarán llegando reportes diarios al Centro Espacial Johnson que explicarán el avance de la misión