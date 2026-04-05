Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron este domingo los miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

Astronauta Victor Glover, piloto de Artemis II, entregó contundente mensaje desde el espacio: “Todos se ven como uno solo”

Tras un exitoso despegue desde Florida el miércoles, la tripulación se dirige ahora a toda velocidad hacia la Luna, a unos 400.000 km de la Tierra -es decir, mil veces más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS)-, y deberían llegar a las inmediaciones lunares el lunes, una primicia en más de medio siglo.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible.

“Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos”, dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el “Gran Cañón” de la Luna.

“Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo”, dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

El próximo gran hito se espera entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la “esfera de influencia lunar”, donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

De acuerdo con lo registrado, este acontecimiento ocurrirá a las 11:41 p.m. de este domingo, llevando a que el sobrevuelo lunar tenga una duración de casi seis horas a partir de las 2:45 p.m., es decir, la 1:45 p.m. en Colombia.

A las 12:56 p.m. la tripulación superaría la distancia que alcanzó la misión Apolo 13 y el punto máximo de alejamiento se prevé para las 7:05 p.m., (6:05 p.m. en Colombia).

Si todo transcurre sin contratiempos, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna los astronautas -los estadounidenses Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen- podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

“Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro”, les deseó el astronauta del programa Apolo Charles Duke, que hoy tiene 90 años.

El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.

Los astronautas Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch estarán en el espacio durante diez días en la misión más lejana de la historia. Foto: AP

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una demostración de pilotaje manual y ha revisado su plan de sobrevuelo lunar, incluido el repaso de los accidentes geográficos que deberán analizar y fotografiar durante el tiempo que estén orbitando la Luna.

Antes, los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción Pink Pony Club, el éxito pop de Chappell Roan.

“La moral a bordo es alta”, dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada laboral de la tripulación.

*Con información de AFP