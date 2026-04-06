El regreso a la Luna ya está en marcha: la misión Artemis II avanza con éxito y se aproxima a su entrada en órbita lunar

El pasado miércoles 1 de abril marcó un hito en la historia: la misión Artemis II despegó con éxito para iniciar el viaje que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna, casi 50 años después de la última misión tripulada. Desde entonces, todo se ha desarrollado con normalidad y, este 6 de abril, la nave se prepara para entrar en órbita lunar.

La misión avanza con paso firme. La nave espacial Orión ha ejecutado con éxito la quema de trayectoria de salida, una maniobra clave que consiste en encender sus propulsores para ajustar con precisión el rumbo. Este procedimiento es fundamental para garantizar que la nave siga la ruta correcta en su recorrido alrededor de nuestro satélite natural, optimizando tanto el consumo de combustible como la seguridad de la tripulación.

Astronautas de Artemis II Foto: AFP

Estas maniobras no solo corrigen la trayectoria, sino que también permiten llevar a cabo ajustes en tiempo real ante cualquier variación detectada durante el vuelo. En misiones de larga distancia como esta, cada corrección resulta crucial para cumplir los objetivos previstos y mantener el control de la nave en todo momento.

La expectativa ahora se centra en el próximo gran hito: el sobrevuelo lunar. La cobertura oficial de este momento comenzará hoy, 7 de abril, a la 1:00 p.m. (hora del Este), es decir, a las 17:00 UTC. Durante esta fase, Orión se acercará a la Luna, brindando una oportunidad única para observar su superficie y continuar recopilando datos clave para futuras misiones.

*En desarrollo