EN VIVO | iPhone 17: dónde, cómo y qué veremos en la presentación de Apple de su nueva línea de teléfonos

La espera terminó. Este martes 9 de septiembre, el mundo de Apple revoluciona tras el lanzamiento oficial del ¡Phone 17, que traerá múltiples sorpresas.

El evento, que tiene el lema Awe dropping, se realizará en la sede Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos) a partir de las 10:00 a. m. (hora local), 12:00 m. (hora Colombia).

Para los interesados en seguir todos los detalles de este lanzamiento podrá hacerlo a través del canal oficial de Apple en YouTube.

Siga el minuto a minuto de este evento

Lunes, 8 de septiembre

10:00 p. m.

Diseños del ¡Phone 17

Los reportes apuntan a que se mantendrá una estética similar a la de los modelos anteriores, con bordes rectos y esquinas curvadas.

Así mismo, tendría un acabado más refinado en los laterales para mejorar el agarre y la comodidad de uso.

9:30 p. m.

Colores del ¡Phone 17

La nueva generación del iPhone 17 llegará en distintas paletas de colores, diferenciadas por modelo:

iPhone 17: púrpura, verde, negro, plata y azul.

iPhone 17 Air: azul claro, negro, oro claro y plata.

iPhone 17 Pro y Pro Max: gris espacial, plateado, dorado y azul.

Apple celebrará un nuevo evento de presentación de producto en el que se espera conocer la serie iPhone 17. | Foto: Getty Images

9:00 p. m.

Detalles del ¡Phone 17

Se espera que este nuevo celular tenga un modelo más delgado de lo inusual, por lo que según se conoció en las filtraciones, se trataría de un iPhone 17 Air.

De acuerdo con los conocedores, este aparato tendría un grosor dos milímetros más fino que los modelos actuales.

Además, la compañía planteó eliminar los puertos de carga.