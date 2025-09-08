Suscribirse

EN VIVO | iPhone 17: dónde, cómo y qué veremos en la presentación de Apple de su nueva línea de teléfonos

SEMANA revela los detalles del evento.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 2:50 a. m.
Los iPhone 17 llegarían con una mejora que impulsa la fluidez del sistema.
Filtraciones adelantan que Apple apostará por más velocidad en su nueva gama. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y @theapplehub

Actualizaciones

La espera terminó. Este martes 9 de septiembre, el mundo de Apple revoluciona tras el lanzamiento oficial del ¡Phone 17, que traerá múltiples sorpresas.

Contexto: ¿Cuántos salarios mínimos podría valer el iPhone 17 en Colombia?

El evento, que tiene el lema Awe dropping, se realizará en la sede Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos) a partir de las 10:00 a. m. (hora local), 12:00 m. (hora Colombia).

Para los interesados en seguir todos los detalles de este lanzamiento podrá hacerlo a través del canal oficial de Apple en YouTube.

YouTube video player

Siga el minuto a minuto de este evento

Lunes, 8 de septiembre

Diseños del ¡Phone 17

Los reportes apuntan a que se mantendrá una estética similar a la de los modelos anteriores, con bordes rectos y esquinas curvadas.

Así mismo, tendría un acabado más refinado en los laterales para mejorar el agarre y la comodidad de uso.

Colores del ¡Phone 17

La nueva generación del iPhone 17 llegará en distintas paletas de colores, diferenciadas por modelo:

  • iPhone 17: púrpura, verde, negro, plata y azul.
  • iPhone 17 Air: azul claro, negro, oro claro y plata.
  • iPhone 17 Pro y Pro Max: gris espacial, plateado, dorado y azul.
La demanda presentada por el Gobierno de EE. UU. contra Apple ha enviado ondas de choque a través del mundo empresarial, mientras las autoridades buscan desafiar lo que consideran un monopolio injusto en el mercado de los iPhones.
Apple celebrará un nuevo evento de presentación de producto en el que se espera conocer la serie iPhone 17. | Foto: Getty Images

Detalles del ¡Phone 17

Se espera que este nuevo celular tenga un modelo más delgado de lo inusual, por lo que según se conoció en las filtraciones, se trataría de un iPhone 17 Air.

De acuerdo con los conocedores, este aparato tendría un grosor dos milímetros más fino que los modelos actuales.

Además, la compañía planteó eliminar los puertos de carga.

En desarrollo...

