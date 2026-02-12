Tecnología

Apple vuelve a posponer las nuevas funciones de Siri: estos son los problemas que afectan a su asistente

Durante las pruebas internas, la compañía ha experimentado nuevos problemas de funcionamiento con el software, lo que previsiblemente retrasará su lanzamiento de nuevo.

Redacción Tecnología
12 de febrero de 2026, 7:30 a. m.
Apple retrasa de nuevo Siri.
Apple retrasa de nuevo Siri. Foto: NurPhoto via Getty Images

Apple continúa enfrentando problemas respecto al funcionamiento de las nuevas capacidades de su asistente Siri renovado, por lo que volverá a retrasar el lanzamiento de las primeras funciones actualizadas, que ya no estarán disponibles con iOS 26.4, según Gurman.

Los de Cupertino tenían previsto presentar las primeras funciones actualizadas de su versión renovada del asistente Siri durante la segunda quincena de febrero, con la idea de lanzarlas para los usuarios de la mano de la versión de sistema operativo iOS 26.4 entre marzo y abril.

Grokipedia vs. Wikipedia: la nueva batalla por el conocimiento en la era de la inteligencia artificial

Estas funciones, impulsadas por inteligencia artificial (IA), están relacionadas con capacidades para acceder a los datos personales de los usuarios para llevar a cabo tareas determinadas o responder solicitudes, por ejemplo, buscar entre mensajes de texto antiguos para encontrar contenido determinado. Igualmente incluyen una mejor interacción natural por voz con los usuarios.

Sin embargo, durante las pruebas internas de estas nuevas funciones de Siri, Apple ha experimentado nuevos problemas de funcionamiento con el software, lo que previsiblemente retrasará su lanzamiento de nuevo.

La compañía planea mostrar las primeras capacidades de su asistente renovado a mediados de febrero.
Apple volverá a retrasar el lanzamiento de las nuevas funciones de su asistente Siri inicialmente pensadas para iOS 26.4 Foto: Getty Images

Así lo compartió el periodista y analista de Bloomberg, Mark Gurman, quien ha podido conocer que la tecnológica está trabajando en postponer su lanzamiento y distribuir estas nuevas funciones de Siri en versiones de iOS posteriores, según declaraciones de fuentes relacionadas con la compañía.

Concretamente, dichas fuentes detallaron que los problemas experimentados están relacionados con que Siri no siempre procesa correctamente las consultas o tarda demasiado en gestionarlas. Por ejemplo, detallaron que el asistente deja de procesar las solicitudes cuando los usuarios hablan demasiado rápido.

Apple prepara el lanzamiento del nuevo Siri con unas pocas apps para asegurar su funcionamiento.
Apple prepara el lanzamiento del nuevo Siri con unas pocas apps para asegurar su funcionamiento. Foto: Europa Press

En este marco, Gurman se ha referido a que, tras los incidentes registrados en las pruebas, Apple apuesta por un lanzamiento retrasado hasta iOS 26.5, que llegaría en mayo, o incluso hasta iOS 27, que se espera que esté disponible en septiembre.

El fabricante de iPhone anunció su nueva versión renovada de Siri, junto con funciones de IA de su suite Apple Intelligence en la conferencia para desarrolladores WWDC de 2024. Sin embargo, en marzo de 2025 anunció que retrasaba el lanzamiento de su asistente de voz actualizado y tres meses después indicó que se retrasaba oficialmente a la primavera de este año.

BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

Asimismo, se ha de tener en cuenta que no es la primera vez que estas funciones de la versión renovada de Siri, pensadas para iOS 26.4, ocasionan preocupaciones en cuanto al rendimiento, algo que ya ocurrió en octubre del pasado año.

Con todo ello, la idea de Apple es ofrecer un asistente mejorado que incorpore capacidades más inteligentes y servicios más útiles, así como una experiencia personalizada, completamente integrada con las aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

Para lograr estos objetivos, la compañía anunció recientemente un acuerdo con Google, por el que basará sus Modelos Fundacionales en los modelos de Gemini y utilizará la tecnología en la nube del gigante tecnológico. Incluso, se espera que, de la mano de estas capacidades de Google, Apple convierta la versión renovada de Siri en una experiencia de chatbot integrada en el software de sus dispositivos.

*Con información de Europa Press.

