Apple se la juega y se prepara para el lanzamiento del iPhone 17e: nuevas funciones y precio sorprenden

Esta estrategia refuerza la línea de productos económicos de Apple sin afectar su accesibilidad al público.

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 12:54 p. m.
Apple lanzará en las próximas semanas la actualización de su smartphone más asequible, el iPhone 17e, manteniendo el precio a pesar de incorporar mejoras en sus prestaciones.

El iPhone 17e llegará al mercado con el procesador A19, el mismo que utiliza el iPhone 17, y con tecnología de carga inalámbrica MagSafe, lo que representa una actualización frente al modelo anterior, lanzado el año pasado con chip A18 y el módem C1, el primero diseñado por Apple.

El nuevo modelo asequible también incluirá los últimos avances en conectividad móvil e inalámbrica, según ha informado Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, en su boletín Power On.

Estas mejoras no implicarán un aumento en el precio. Las fuentes consultadas por Gurman aseguran que el iPhone 17e se mantendrá en 599 dólares, el mismo precio que tenía el iPhone 16e.

El iPhone 17e será solo uno de los dispositivos que Apple presentará en las próximas semanas. La compañía también prepara nuevas tabletas iPad, cuya principal novedad será el procesador: el iPad de entrada utilizará el A18 y el iPad Air el M4.

El iPad Mini recibirá una actualización más destacada, ya que cambiará su pantalla por un panel OLED. Además, la integración del chip A18 permitirá a los usuarios del modelo de entrada acceder a Apple Intelligence, según Gurman.

Los ordenadores de la compañía también recibirán novedades. Se espera el lanzamiento de nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air con procesador M5 y un MacBook más económico con pantalla inferior a 13 pulgadas. En cuanto a los equipos de sobremesa, se anticipa la actualización del Mac Studio y del monitor Studio Display.

Finalmente, Apple acompañará la llegada de este nuevo hardware con la actualización de su sistema operativo móvil a iOS 26.4, que incluirá las primeras funciones del nuevo Siri. La beta para desarrolladores se espera para el 23 de febrero, pero será durante la WWDC (World Wide Developers Conference) en junio cuando se podrá conocer en detalle el salto tecnológico del asistente.

*Con información de Europa Press

La versión más pequeña y económica del catálogo 2016 entra en la categoría de productos obsoletos.

