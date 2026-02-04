Tecnología

Google se quedó con Siri: la decisión que redefinió el futuro de la IA en Apple

Google salió beneficiado y Apple dará a conocer la versión renovada de Siri integrada en iOS 27 e impulsada por Gemini.

4 de febrero de 2026, 9:42 p. m.
Apple planeaba seguir utilizando las capacidades de inteligencia artificial (IA) de los modelos Claude de Anthropic para impulsar sus funciones de Apple Intelligence, así como su versión de Siri renovada, un proyecto que se truncó por la gran cantidad de dinero que pedía Anthropic a cambio y que acabó favoreciendo a Google.

Los de Cupertino anunciaron recientemente que la IA de Google Gemini es la escogida finalmente para trabajar en conjunto e impulsar la versión renovada de Siri más personalizada, así como las funciones de Apple Intelligence, dado que será la base de los Modelos Fundacionales de IA de la compañía.

Sin embargo, estos no eran los planes iniciales de la firma fabricante de iPhone que, en su lugar, pretendía continuar trabajando con Anthropic y su IA Claude para impulsar las funciones inteligentes de sus sistemas operativos.

Antes de anunciar oficialmente el acuerdo con Google, la tecnológica ya se había planteado utilizar la IA de Anthropic, así como la de OpenAI, incluso reuniéndose con ambas compañías para que entrenaran modelos de IA que pudieran ejecutarse en la infraestructura en la nube de Apple.

Siguiendo esta línea, el periodista de Bloomberg Mark Gurman señaló ahora, en el marco de su participación en el pódcast Technology Business Politics Network (TBPN), que Apple opera actualmente su infraestructura de IA con Anthropic.

Concretamente, precisó que Anthropic está impulsando “gran parte de lo que hace Apple internamente en términos de desarrollo de productos”, así como “muchas de sus herramientas internas”. Asimismo, aseguró que utilizan versiones personalizadas de Claude que se ejecutan “en sus propios servidores internos”. Un ejemplo de ello es la herramienta de programación Xcode.

En este marco, Gurman ha compartido que las intenciones iniciales de Apple no eran apostar por Google como compañero de IA para impulsar la versión renovada de Siri y Apple Intelligence, sino que, en realidad, “iba a reconstruir Siri en torno a Claude”. Prueba de ello es lo integradas que están las tecnologías de IA de Anthropic actualmente en Apple.

Sin embargo, la compañía dirigida por Tim Cook acabó escogiendo a Google porque, según señaló el periodista de Bloomberg, Anthropic “los tenía entre la espada y la pared” al solicitar “una gran cantidad de dinero”. Gurman agregó que Anthropic pedía varios miles de millones de dólares al año por utilizar sus modelos de Claude, un precio que “se duplicaría anualmente” para los de Cupertino, durante los próximos tres años.

Como resultado a todo ello, Google salió beneficiado y Apple dará a conocer la versión renovada de Siri integrada en iOS 27 e impulsada por Gemini, en la conferencia de desarrolladores WWDC en junio de este año, que se espera que pase a ser el primer chatbot de la compañía impulsado por IA, con funciones más personalizadas ejecutadas desde la nube privada.

*Con información de Europa Press.

