La lección de vida que, según Steve Jobs, redefinió su visión del éxito: “No lo desperdicies”

Steve Jobs, reconocido como cofundador de Apple y referente indiscutible de la innovación tecnológica, desempeñó un papel determinante en la transformación de la telefonía móvil y en la evolución de diversos campos de la industria digital. Su visión y liderazgo marcaron un antes y un después en la forma en que las personas interactúan con la tecnología, consolidándolo como una de las figuras más influyentes.

En uno de sus discursos más recordados, Jobs puso en primer plano la idea de la finitud de la vida como un llamado a actuar con coraje y coherencia personal. Según su reflexión, tener presente la propia mortalidad impulsa a vivir con autenticidad y a tomar decisiones alineadas con los verdaderos deseos, un tema que rara vez se aborda de manera abierta en la vida cotidiana.

Para Steve Jobs, la noción de la mortalidad dejó de ser una idea abstracta cuando en 2004 recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas. Ese momento marcó un punto de quiebre en su manera de entender la vida, llevándolo a replantearse el sentido de la existencia y a asumir con mayor urgencia cada decisión personal y profesional.

Lejos de caer en la inmovilidad, el empresario interpretó la cercanía del final como un impulso para vivir con mayor intensidad y claridad. Esa conciencia lo llevó a revisar su propio recorrido, desde su salida forzada de Apple hasta su regreso triunfal, entendiendo cada episodio como parte esencial de un camino que debía aprovecharse sin postergaciones.

Ese proceso personal llevó a Steve Jobs a consolidar una filosofía que decidió compartir públicamente. En 2005, durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, el referente tecnológico se dirigió a miles de asistentes con un mensaje que fue mucho más allá del mundo empresarial y se convirtió en una reflexión sobre el sentido de la vida.

En su discurso, advirtió sobre el riesgo de vivir bajo mandatos ajenos y recordó que el tiempo disponible es limitado. Con una frase que se volvería emblemática: “Tu tiempo es limitado, de modo que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien distinto”.

El empresario también resaltó la importancia de escuchar la voz interior por encima del juicio colectivo. A su juicio, la intuición y el deseo auténtico son guías fundamentales, ya que permiten tomar decisiones alineadas con aquello que cada persona, en el fondo, aspira a ser.

Apoyándose en su propia fragilidad, Jobs transmitió un mensaje de coraje y claridad. Explicó que, frente a la cercanía de la muerte, el miedo al fracaso, el orgullo y las presiones sociales pierden relevancia, dejando al descubierto lo verdaderamente esencial en el camino individual.

Finalmente, alentó a mantener viva la pasión y la inconformidad, cerrando su intervención con la célebre invitación a “seguir hambrientos y seguir alocados”. Aunque falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años, su pensamiento permanece vigente y continúa inspirando a quienes buscan construir una vida con propósito propio.