Invierno sin frío ni gastos excesivos: la novedosa tecnología que ayudaría a reducir el consumo de energía en casa

Durante años, el invierno ha sido sinónimo de facturas elevadas, radiadores encendidos durante horas y hogares que, aun así, no logran una temperatura confortable. Sin embargo, esta realidad estaría cambiando, especialmente en países como España.

Cada vez más viviendas están apostando por una alternativa eficiente que no solo combate el frío, sino que también reduce de forma significativa el gasto energético. Se trata de una solución que ha ganado terreno en los últimos inviernos y que ya es habitual en miles de hogares.

Se trata de una opción que se ha popularizado, principalmente por su capacidad para mantener una temperatura confortable durante el invierno y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético de forma notable. De hecho, quienes apuestan por esta solución pueden llegar a recortar hasta un 70 % el gasto en la factura eléctrica.

La tecnología en cuestión es la aerotermia, un sistema que aprovecha la energía presente en el aire exterior para transformarla en calor dentro del hogar. Su funcionamiento destaca por ser estable, silencioso y altamente eficiente, sin generar picos de consumo inesperados.

“Funciona de forma silenciosa, eficiente y sin sobresaltos. Y además, dura muchos años con un rendimiento excelente”, señaló la empresa Aerotermia Madrid kWth, según lo citado por El Mundo.

Asimismo, su tecnología aprovecha la energía térmica presente en el aire exterior, incluso cuando las temperaturas son muy bajas, y la distribuye al interior de la vivienda o al agua sanitaria mediante radiadores de baja temperatura, fancoils o suelo radiante.

La alternativa a los radiadores tradicionales que reduce hasta un 70% la factura de la luz. Foto: Instagram: @roser_home_

Expertos de Iberdrola coinciden en que la aerotermia destaca por su elevada eficiencia energética, ya que permite disminuir tanto el consumo como las emisiones contaminantes.

Tras la inversión inicial, este sistema contribuye a un notable ahorro en la factura eléctrica y ofrece un funcionamiento cómodo, seguro y estable, al no depender de combustibles ni de mantenimientos complejos. Además, al prescindir de la combustión, mejora la calidad del aire en el entorno al eliminar por completo las emisiones de óxidos de nitrógeno y de azufre asociadas a las calderas tradicionales.