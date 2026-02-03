El país asiático que se ubica en la primera línea de la IA al priorizar el despliegue de modelos a gran escala

Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha situado durante los últimos años en la primera línea mundial de la inteligencia artificial (IA), apostando por una estrategia que se basa en “entrenar y desplegar modelos de IA a gran escala sin los cuellos de botella regulatorios, energéticos o administrativos que afectan a otros países”.

Así lo plantea el ministro de Inteligencia Artificial de EAU, Omar Al Olama, quien asegura que “mientras muchos países en Occidente siguen inmersos en debates regulatorios y China prioriza el control”, Abu Dabi y Dubái han apostado por un enfoque pragmático: “probar, desplegar y escalar”.

Distintos informes internacionales colocan a los Emiratos entre los países más avanzados del mundo en preparación gubernamental, uso institucional y penetración de la inteligencia artificial en la economía y la sociedad. En concreto, el Government AI Readiness Index de Oxford Insights, que evalúa a 188 países según su capacidad para usar inteligencia artificial en beneficio público, sitúa a los Emiratos Árabes Unidos como líder en la región de Oriente Medio y África del Norte, con una puntuación de 75,66, lo que les permite entrar en el top 15 global del índice.

Por su parte, el AI Index de la Universidad de Stanford, sitúa a Emiratos como uno de los países con mayor porcentaje de población y empresas que utilizan herramientas de IA en su trabajo diario. En este punto, Al Olama explica que superan “claramente la media de la Unión Europea y compiten directamente con las empresas de Estados Unidos”, con una “ventaja clave”: “menor fragmentación regulatoria y mayor rapidez de implantación”.

“En Europa, la IA se enfrenta a un marco normativo complejo y todavía en construcción. En Estados Unidos, la adopción es elevada en el sector privado, pero desigual dentro de la administración. En China, el despliegue es masivo, aunque condicionado por fuertes controles. En los Emiratos, por el contrario, el Gobierno actúa como acelerador del cambio, no como freno”, apostilla el ministro en una nota de prensa a la que ha tenido acceso Europa Press.

Una apuesta por integrar la IA en el sector público

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2031 -adoptada por el país en 2019- fija como objetivo “integrar la IA en el funcionamiento cotidiano de la administración pública”. A diferencia de Estados Unidos o la Unión Europea, “donde gran parte del desarrollo depende del sector privado, en los Emiratos la tecnología se prueba directamente en el sector público”, lo que acelera su madurez y su impacto real.

En materia de infraestructura, los Emiratos también han ganado terreno. El país ha invertido de forma sostenida en centros de datos, capacidades de supercomputación y nube soberana, un elemento crítico para el desarrollo y entrenamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial.

“Mientras la Unión Europea depende en gran medida de proveedores externos, los Emiratos han apostado por desarrollar capacidades propias, en colaboración con grandes actores internacionales”, añade Al Olama. Esta estrategia les permite “entrenar y desplegar modelos de IA a gran escala sin los cuellos de botella regulatorios, energéticos o administrativos que afectan a otros países”, apostilla.

La atracción de talento es otro de los grandes pilares del modelo emiratí. Visados tecnológicos ágiles, incentivos fiscales y la creación de una universidad especializada exclusivamente en inteligencia artificial buscan seguir convirtiendo al país en un polo de atracción para investigadores y expertos internacionales.

