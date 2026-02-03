Tecnología

El país asiático que se ubica en la primera línea de la IA al priorizar el despliegue de modelos a gran escala

El AI Index de la Universidad de Stanford, sitúa a Emiratos como uno de los países con mayor porcentaje de población y empresas que utilizan herramientas de la inteligencia artificial en su trabajo diario.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 11:13 p. m.
El AI Index de la Universidad de Stanford, sitúa a Emiratos como uno de los países con mayor porcentaje de población y empresas que utilizan herramientas de la inteligencia artificial en su trabajo diario.
El AI Index de la Universidad de Stanford, sitúa a Emiratos como uno de los países con mayor porcentaje de población y empresas que utilizan herramientas de la inteligencia artificial en su trabajo diario. Foto: agencia 123rf

Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha situado durante los últimos años en la primera línea mundial de la inteligencia artificial (IA), apostando por una estrategia que se basa en “entrenar y desplegar modelos de IA a gran escala sin los cuellos de botella regulatorios, energéticos o administrativos que afectan a otros países”.

Así lo plantea el ministro de Inteligencia Artificial de EAU, Omar Al Olama, quien asegura que “mientras muchos países en Occidente siguen inmersos en debates regulatorios y China prioriza el control”, Abu Dabi y Dubái han apostado por un enfoque pragmático: “probar, desplegar y escalar”.

Distintos informes internacionales colocan a los Emiratos entre los países más avanzados del mundo en preparación gubernamental, uso institucional y penetración de la inteligencia artificial en la economía y la sociedad. En concreto, el Government AI Readiness Index de Oxford Insights, que evalúa a 188 países según su capacidad para usar inteligencia artificial en beneficio público, sitúa a los Emiratos Árabes Unidos como líder en la región de Oriente Medio y África del Norte, con una puntuación de 75,66, lo que les permite entrar en el top 15 global del índice.

Por su parte, el AI Index de la Universidad de Stanford, sitúa a Emiratos como uno de los países con mayor porcentaje de población y empresas que utilizan herramientas de IA en su trabajo diario. En este punto, Al Olama explica que superan “claramente la media de la Unión Europea y compiten directamente con las empresas de Estados Unidos”, con una “ventaja clave”: “menor fragmentación regulatoria y mayor rapidez de implantación”.

Tecnología

Lista de Smart TV y celulares que se perderán los estrenos de series y películas en Netflix a mitad de febrero

Tecnología

Elon Musk explotó contra Pedro Sánchez: “Tirano y traidor a España” ¿Qué pasó?

Tecnología

Microsoft se plantea reducir la presencia de Copilot y la IA en Windows 11

Tecnología

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Tecnología

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Tecnología

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Tecnología

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

Tecnología

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

Tecnología

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Tecnología

Elon Musk habría tomado decisión con Grok que desató polémica por el uso de la inteligencia artificial

Estudio lanzó preocupante advertencia sobre el riesgo silencioso del uso prolongado de los chatbots de IA

“En Europa, la IA se enfrenta a un marco normativo complejo y todavía en construcción. En Estados Unidos, la adopción es elevada en el sector privado, pero desigual dentro de la administración. En China, el despliegue es masivo, aunque condicionado por fuertes controles. En los Emiratos, por el contrario, el Gobierno actúa como acelerador del cambio, no como freno”, apostilla el ministro en una nota de prensa a la que ha tenido acceso Europa Press.

Las personas podrán acceder a un curso sencillo donde aprenderán sobre aplicaciones básicas de la inteligencia artificial.
El AI Index de la Universidad de Stanford, sitúa a Emiratos como uno de los países con mayor porcentaje de población y empresas que utilizan herramientas de la inteligencia artificial en su trabajo diario. Foto: Colprensa

Una apuesta por integrar la IA en el sector público

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2031 -adoptada por el país en 2019- fija como objetivo “integrar la IA en el funcionamiento cotidiano de la administración pública”. A diferencia de Estados Unidos o la Unión Europea, “donde gran parte del desarrollo depende del sector privado, en los Emiratos la tecnología se prueba directamente en el sector público”, lo que acelera su madurez y su impacto real.

En materia de infraestructura, los Emiratos también han ganado terreno. El país ha invertido de forma sostenida en centros de datos, capacidades de supercomputación y nube soberana, un elemento crítico para el desarrollo y entrenamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

“Mientras la Unión Europea depende en gran medida de proveedores externos, los Emiratos han apostado por desarrollar capacidades propias, en colaboración con grandes actores internacionales”, añade Al Olama. Esta estrategia les permite “entrenar y desplegar modelos de IA a gran escala sin los cuellos de botella regulatorios, energéticos o administrativos que afectan a otros países”, apostilla.

La atracción de talento es otro de los grandes pilares del modelo emiratí. Visados tecnológicos ágiles, incentivos fiscales y la creación de una universidad especializada exclusivamente en inteligencia artificial buscan seguir convirtiendo al país en un polo de atracción para investigadores y expertos internacionales.

Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Adobe integrará este nuevo modelo en su plataforma de Firefly y Express.

El país asiático que se ubica en la primera línea de la IA al priorizar el despliegue de modelos a gran escala

La plataforma dejará de funcionar en equipos como los LG G4 y Sony Bravia fabricados antes de 2015.

Lista de Smart TV y celulares que se perderán los estrenos de series y películas en Netflix a mitad de febrero

Pedro Sánchez anunció controles estrictos para plataformas digitales; la respuesta del magnate no se hizo esperar.

Elon Musk explotó contra Pedro Sánchez: “Tirano y traidor a España” ¿Qué pasó?

Empresas y usuarios deberán cambiar a OneNote para Windows ante la inminente ralentización de su versión en Windows 10.

Microsoft se plantea reducir la presencia de Copilot y la IA en Windows 11

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Cómo saber si los tienes en tu fecha de nacimiento y qué significan.

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Cómo mejorar la señal wifi en el hogar

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

El verdadero significado del sonido de bloqueo en el celular.

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

Esta plataforma podría ayudar a prevenir los efectos y las consecuencias más severas de los desastres provocados por lluvias intensas.

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Noticias Destacadas