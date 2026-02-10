BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

Bluesky ha implementado la opción de guardar borradores de publicaciones, de manera que los usuarios podrán preparar el contenido de una publicación y almacenarlo para compartirlo o volver a editarlo posteriormente desde su cuenta de la red social.

Los borradores son una opción con la que los usuarios pueden crear una publicación, con texto, imágenes o vídeos, y almacenarla de forma local en su cuenta de la red social antes de compartirla. Así, permite retocar o añadir nuevo contenido más tarde, facilitando una forma de planificar y gestionar las publicaciones sin perder el progreso.

Actualmente, a la hora de crear una publicación en Bluesky, esta debía compartirse en el momento si no se quería perder o repetir más tarde. Sin embargo, con el lanzamiento de la actualización a la versión v1.116, la plataforma de ‘microblogging’ ya permite guardar borradores para compartirlos posteriormente.

Así lo ha compartido la compañía a través de su cuenta oficial en Bluesky, donde ha detallado que se trata de una función ideada para “quienes piensan demasiado y son perfeccionistas”. De esta forma, se unen a la mayoría de las redes sociales como X, Threads, Instagram o Facebook, que ya disponen de una función de borradores.

Bluesky se basa en una red descentralizada, lo que significa que no está controlada por una única empresa o servidor. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para acceder a los borradores, bastará con abrir la opción de crear una nueva publicación y pulsar en el botón de ‘Borradores’ situado en la esquina superior derecha del recuadro. Tras ello, aparecerán los borradores disponibles para continuar editándolos. De la misma forma, tras crear una publicación, bastará con pulsar en el mismo botón de ‘Borradores’ para almacenarlo.

En este sentido, se trata de una nueva función con la que Bluesky procura avanzar en su objetivo de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios, tal y como ya adelantó recientemente con sus planes previstos para 2026, con los que pretende reforzar su base de usuarios mediante mejoras en la publicación de contenidos, el descubrimiento de perfiles y la interoperabilidad.

Nuevas funciones en 2026

En días pasados, Bluesky afirmó que enfocará 2026 con el objetivo de reforzar su base de usuarios mediante mejoras en la publicación de contenidos, el descubrimiento de perfiles y la interoperabilidad con otras aplicaciones del ecosistema, entre otras cuestiones, de cara a consolidar su crecimiento.

La red social de ‘microblogging’ ha matizado que, aunque se diferencia de otras plataformas gracias a su formato de protocolo abierto, sus ‘feeds’ personalizables y sus algoritmos configurables, lo que le ha permitido recopilar “millones de usuarios” que ya usan Bluesky, aún hay muchas personas que no se han unido o “que lo probaron al principio y no se quedaron”.

De hecho, la red social ha registrado un descenso en la cantidad de usuarios activos de un 40 por ciento interanual, a partir de octubre del pasado año 2025, según datos recogidos por Forbes.

En este marco, el jefe de producto de Bluesky, Alex Benzer, ha compartido el objetivo de la compañía de conseguir “una base sólida” de cara a animar a los usuarios a quedarse en la plataforma, ofreciendo mejoras que faciliten la publicación, ayuden a “encontrar gente interesante a la que seguir” e impulsen descubrir contenido.

*Con información de Europa Press.