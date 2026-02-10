Tecnología

BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

Se une a la mayoría de redes sociales como X, Threads, Instagram o Facebook, que ya disponen de esta función.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 6:50 p. m.
Bluesky es una red social de mensajes cortos.
Bluesky es una red social de mensajes cortos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Bluesky ha implementado la opción de guardar borradores de publicaciones, de manera que los usuarios podrán preparar el contenido de una publicación y almacenarlo para compartirlo o volver a editarlo posteriormente desde su cuenta de la red social.

Los borradores son una opción con la que los usuarios pueden crear una publicación, con texto, imágenes o vídeos, y almacenarla de forma local en su cuenta de la red social antes de compartirla. Así, permite retocar o añadir nuevo contenido más tarde, facilitando una forma de planificar y gestionar las publicaciones sin perder el progreso.

Actualmente, a la hora de crear una publicación en Bluesky, esta debía compartirse en el momento si no se quería perder o repetir más tarde. Sin embargo, con el lanzamiento de la actualización a la versión v1.116, la plataforma de ‘microblogging’ ya permite guardar borradores para compartirlos posteriormente.

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Así lo ha compartido la compañía a través de su cuenta oficial en Bluesky, donde ha detallado que se trata de una función ideada para “quienes piensan demasiado y son perfeccionistas”. De esta forma, se unen a la mayoría de las redes sociales como X, Threads, Instagram o Facebook, que ya disponen de una función de borradores.

Tecnología

Google sostiene ante un jurado que YouTube no fue creado para volver adictos a los niños: esta es su defensa en el tribunal

Tecnología

Biólogos están sorprendidos por la aparición en video de un “organismo casi legendario” en el océano

Tecnología

Reconocido astrofísico respalda el giro de SpaceX que cambiará la forma de vivir de los terrícolas

Tecnología

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Tecnología

La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Tecnología

Científicos se alertaron por gigantesca criatura que hallaron en las profundidades del océano nunca antes vista

Tecnología

Grokipedia vs. Wikipedia: la nueva batalla por el conocimiento en la era de la inteligencia artificial

Gente

Reina del Carnaval de Barranquilla vivió incómodo momento cuando hombre la acosó e intentó besarla; rompió en llanto

Estados Unidos

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

Tecnología

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Bluesky se basa en una red descentralizada, lo que significa que no está controlada por una única empresa o servidor.
Bluesky se basa en una red descentralizada, lo que significa que no está controlada por una única empresa o servidor. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para acceder a los borradores, bastará con abrir la opción de crear una nueva publicación y pulsar en el botón de ‘Borradores’ situado en la esquina superior derecha del recuadro. Tras ello, aparecerán los borradores disponibles para continuar editándolos. De la misma forma, tras crear una publicación, bastará con pulsar en el mismo botón de ‘Borradores’ para almacenarlo.

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

En este sentido, se trata de una nueva función con la que Bluesky procura avanzar en su objetivo de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios, tal y como ya adelantó recientemente con sus planes previstos para 2026, con los que pretende reforzar su base de usuarios mediante mejoras en la publicación de contenidos, el descubrimiento de perfiles y la interoperabilidad.

Nuevas funciones en 2026

En días pasados, Bluesky afirmó que enfocará 2026 con el objetivo de reforzar su base de usuarios mediante mejoras en la publicación de contenidos, el descubrimiento de perfiles y la interoperabilidad con otras aplicaciones del ecosistema, entre otras cuestiones, de cara a consolidar su crecimiento.

La red social de ‘microblogging’ ha matizado que, aunque se diferencia de otras plataformas gracias a su formato de protocolo abierto, sus ‘feeds’ personalizables y sus algoritmos configurables, lo que le ha permitido recopilar “millones de usuarios” que ya usan Bluesky, aún hay muchas personas que no se han unido o “que lo probaron al principio y no se quedaron”.

De hecho, la red social ha registrado un descenso en la cantidad de usuarios activos de un 40 por ciento interanual, a partir de octubre del pasado año 2025, según datos recogidos por Forbes.

En este marco, el jefe de producto de Bluesky, Alex Benzer, ha compartido el objetivo de la compañía de conseguir “una base sólida” de cara a animar a los usuarios a quedarse en la plataforma, ofreciendo mejoras que faciliten la publicación, ayuden a “encontrar gente interesante a la que seguir” e impulsen descubrir contenido.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

El abogado de la demandante aseguró que las tecnológicas "lo hicieron a propósito" al diseñar sus plataformas.

Google sostiene ante un jurado que YouTube no fue creado para volver adictos a los niños: esta es su defensa en el tribunal

Investigadores documentaron a uno de los invertebrados más raros del océano.

Biólogos están sorprendidos por la aparición en video de un “organismo casi legendario” en el océano

Bluesky es una red social de mensajes cortos.

BlueSky anuncia importante novedad: así funcionará

La cercanía de la Luna volvió a posicionarse como ventaja clave en los planes de exploración.

Reconocido astrofísico respalda el giro de SpaceX que cambiará la forma de vivir de los terrícolas

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, es esencial evitar respuestas que puedan comprometer la seguridad.

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

La nueva herramienta de IA que implementó YouTube, ¿de qué se trata?

Un hallazgo en aguas argentinas sorprendió a los científicos.

Científicos se alertaron por gigantesca criatura que hallaron en las profundidades del océano nunca antes vista

Grokipedia, la enciclopedia creada por IA que divide a expertos y amenaza el modelo de Wikipedia.

Grokipedia vs. Wikipedia: la nueva batalla por el conocimiento en la era de la inteligencia artificial

Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía.

El truco efectivo para cargar el celular más rápido: por qué es mejor apagarlo que usar ‘modo avión’

WhatsApp Web llega este 2026 con nuevas funciones que cambiarían la experiencia.

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

Noticias Destacadas