Tecnología

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

Este fenómeno, denominado “podredumbre de enlaces”, ocurre con frecuencia y suelen generar molestia en el lector.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 10:47 a. m.
Estos enlaces inactivos, conocidos como “enlaces rotos o perdidos”, suelen generar molestia en el lector.
Estos enlaces inactivos, conocidos como “enlaces rotos o perdidos”, suelen generar molestia en el lector. Foto: Creada con Inteligencia Artificial de ChatGPT

Encontrarse con un enlace que lleva a información útil y termina mostrando un error es una experiencia cada vez más común en internet. Estos enlaces inactivos, conocidos como “enlaces rotos o perdidos”, no solo generan molestia en el lector, sino que también reducen la confianza y la utilidad de los contenidos.

Este fenómeno, denominado “podredumbre de enlaces”, ocurre con frecuencia. De acuerdo con el blog Rebrandly, un enlace roto se refiere a un vínculo que deja de dirigir al contenido esperado y, al hacer clic, muestra mensajes de error como “404 página no encontrada”, “No se puede encontrar esta página” o avisos similares.

Este fraude envía mensajes falsos que simulan ser advertencias legítimas de antivirus, navegadores o el sistema operativo.
El proceso se vuelve lento, reactivo y difícil de priorizar sin datos claros sobre el impacto real de cada enlace roto. Foto: Getty Images

Este problema puede presentarse tanto en enlaces internos de un sitio web como en vínculos que apuntan a páginas externas, y suele originarse por la eliminación o reubicación de contenidos, la expiración de dominios o fallos simples en la escritura de las direcciones web.

¿Cómo recuperar un enlace roto o perdido?

Una de las formas más fáciles de reparar los enlaces rotos es manualmente, especialmente cuando se trata de sitios web pequeños o de correcciones puntuales, aunque implica una alta inversión de tiempo y dedicación.

Tecnología

Su router wifi podría estar espiándolo y siguiendo su actividad en internet en tiempo real mediante este peligroso ataque

Tecnología

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

Tecnología

Apple se la juega y se prepara para el lanzamiento del iPhone 17e: nuevas funciones y precio sorprenden

Tecnología

Abrir esta notificación que llega a su celular es un error mortal que podría convertirlo en víctima de un fraude millonario

Tecnología

¿Tiene un celular viejo? No lo bote: así puede darle nuevos usos y aprovecharlo al máximo

Tecnología

Ni borrar aplicaciones ni eliminar archivos: esto es lo que debe hacer en su celular para liberar hasta 75 GB de almacenamiento

Tecnología

Científicos lanzan alarmante predicción sobre el fin del mundo que podría cumplirse en muy poco tiempo

Tecnología

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

Tecnología

Alerta en Telegram: con un solo clic en estos enlaces podría exponer sus datos sin que lo note

Tecnología

Recibir este mensaje en WhatsApp podría ser el inicio de una millonaria estafa; si le llega, evite abrirlo y elimínelo de inmediato

Ni borrar aplicaciones ni eliminar archivos: esto es lo que debe hacer en su celular para liberar hasta 75 GB de almacenamiento

Antes de solucionar el problema, es indispensable detectar qué vínculos no funcionan, tarea que puede realizarse mediante herramientas como la Consola de Búsqueda de Google, servicios gratuitos de escaneo en línea, complementos para gestores de contenido como WordPress o revisiones directas hechas por el propio administrador.

Una vez identificados los enlaces inactivos, existen distintas formas de corregirlos según su importancia y utilidad. Entre las acciones más comunes se encuentran la creación de redireccionamientos permanentes hacia páginas relacionadas, la eliminación de enlaces que ya no aportan valor informativo, el contacto con otros sitios para actualizar vínculos externos dañados y la reconstrucción de contenidos eliminados que aún generan visitas relevantes.

Google integra Gemini en Chrome y avanza hacia los navegadores inteligentes con funciones de agente.
Estos métodos manuales presentan limitaciones evidentes cuando un sitio crece o maneja grandes volúmenes de contenido. Foto: Getty Images

No obstante, estos métodos manuales presentan limitaciones evidentes cuando un sitio crece o maneja grandes volúmenes de contenido. El proceso se vuelve lento, reactivo y difícil de priorizar sin datos claros sobre el impacto real de cada enlace roto. Además, la falta de monitoreo constante permite que nuevos errores pasen desapercibidos durante largos periodos, afectando el rendimiento general y la experiencia del usuario.

Otra opción rápida es utilizar motores de búsqueda avanzados. Introducir el título del artículo, fragmentos del texto original o el nombre del autor puede conducir a una copia del contenido en otro sitio, un dominio espejo o una versión republicada. En ocasiones, el material fue movido sin eliminarse por completo, y una búsqueda estratégica permite localizar su nueva ubicación.

Más de Tecnología

Estos enlaces inactivos, conocidos como “enlaces rotos o perdidos”, suelen generar molestia en el lector.

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

Un simple descuido del usuario puede ser suficiente para abrir la puerta a un ataque, lo que hace que la seguridad digital sea cada vez más crítica.

Su router wifi podría estar espiándolo y siguiendo su actividad en internet en tiempo real mediante este peligroso ataque

John Xu, creador del canal I Build Stuff, se ha vuelto protagonista de uno de los desarrollos tecnológicos más comentados.

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

La versión más pequeña y económica del catálogo 2016 entra en la categoría de productos obsoletos.

Apple se la juega y se prepara para el lanzamiento del iPhone 17e: nuevas funciones y precio sorprenden

Los descuidos de los usuarios son la puerta de entrada para que los hackers accedan a información personal.

Abrir esta notificación que llega a su celular es un error mortal que podría convertirlo en víctima de un fraude millonario

Los celulares viejos aún pueden ser útiles y adaptarse a diferentes funciones prácticas.

¿Tiene un celular viejo? No lo bote: así puede darle nuevos usos y aprovecharlo al máximo

Cuando el almacenamiento del celular está casi lleno, el sistema comienza a funcionar de manera más lenta.

Ni borrar aplicaciones ni eliminar archivos: esto es lo que debe hacer en su celular para liberar hasta 75 GB de almacenamiento

La posibilidad del fin de la vida en la Tierra ha sido una preocupación constante para la ciencia y la humanidad.

Científicos lanzan alarmante predicción sobre el fin del mundo que podría cumplirse en muy poco tiempo

Uno de los objetivos centrales de Artemis es que los astronautas desarrollen capacidades para permanecer largos periodos fuera de la Tierra.

El ambicioso plan que devolverá a la humanidad a la Luna tras más de 50 años: así será el histórico viaje de cuatro astronautas

Muchas personas experimentan interferencias o lentitud en su conexión a internet, especialmente durante la noche.

Si el wifi del hogar suele saturarse y volverse más lento durante la noche, esta es la técnica que puede duplicar su velocidad

Noticias Destacadas