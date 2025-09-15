¿Por qué todavía no sale en su iPhone la nueva actualización de iOS 26?

El 15 de septiembre se lanzó oficialmente en todos los dispositivos compatibles el nuevo sistema operativo de Apple, iOS 26, que llegó con cambios significativos en varias de sus características, entre ellas un rediseño con acabado cristalino. De manera paralela, la compañía también presentó macOS 26 Tahoe, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 y visionOS 26.

El anuncio se suma a la reciente presentación de la nueva línea de iPhone 17, lo que ha generado gran expectativa entre los usuarios por probar el nuevo software. Sin embargo, en algunos casos la actualización no aparece disponible para descarga, lo cual puede estar relacionado con diferentes factores.

Según el Centro de Soporte de Apple, una de las razones más frecuentes es que el dispositivo no sea compatible con la versión más reciente. Esto ocurre en equipos con varios años de uso, cuyo hardware no cumple con los requisitos mínimos.

Todas las plataformas incorporan el rediseño visual "Liquid Glass", inspirado en visionOS. | Foto: Getty Images

Otra causa habitual es la falta de espacio de almacenamiento. Las actualizaciones requieren varios gigabytes libres para poder descargarse e instalarse correctamente; si la memoria interna está saturada, el proceso no se completa.

Cuando la descarga parece no avanzar, la causa más probable es una conexión a internet lenta o inestable. En estos casos, se recomienda comprobar la calidad del wifi, evitar descargas simultáneas y, de ser posible, conectarse a una red más rápida.

En ocasiones, el sistema muestra errores relacionados con la conexión a los servidores de Apple. Esto puede deberse a fallas temporales del servicio, saturación de usuarios o problemas de red local. La compañía sugiere intentar nuevamente más tarde o reiniciar tanto el dispositivo como el enrutador.

La compatibilidad de iOS 26 abarca más generaciones de iPhone de lo previsto. | Foto: Getty - la manzana mordida

También es posible que la instalación se interrumpa antes de completarse. Entre los motivos más comunes se encuentran la falta de batería, la pérdida de conexión o la presencia de archivos corruptos. Para prevenirlo, se aconseja iniciar el proceso con el dispositivo cargado, mantener una red estable y, si el problema persiste, recurrir a la instalación mediante un ordenador con el software oficial de Apple.

En caso de que ninguna de estas soluciones sea suficiente, existe la opción de eliminar la descarga previa y repetir el procedimiento. Para ello, es necesario: