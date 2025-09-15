Suscribirse

Tecnología

Usuarios reportan que al actualizar su iPhone aparece iOS 18.7 y no el nuevo iOS 26: esta es la razón

En redes sociales reportaron sorpresa al ver que al actualizar sus iPhone aparecía iOS 18.7 y no iOS 26.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 11:39 p. m.
Por qué algunos iPhone muestran iOS 18.7 en lugar de iOS 26 al actualizar
La doble actualización de Apple genera confusión entre los usuarios de iPhone | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Apple

Muchos de los usuarios de iPhone a través de redes sociales señalaron que se llevaron una sorpresa cuando quisieron actualizar su iPhone, dado que en el momento en qué fueron a actualizar pues esperaban encontrar iOS 26, pero en su lugar estaba iOS 18.7. Esta situación generó dudas y comentarios en las redes, donde los usuarios señalaron que habían fallas.

Pero no es así, la razón detrás de este problema es que la compañía de Cupertino decidió lanzar simultáneamente ambas versiones (18.7 y 26). La razón, Apple busca ayudar a dar más opciones de seguridad, estética y funcionamiento a otros modelos, reconociendo las necesidades y requisitos de diferentes tipos de usuarios y dispositivos.

Apple lanza dos actualizaciones en paralelo

La estrategia de Apple incluye el lanzamiento conjunto de iOS 26 junto con iOS 18.7. Esta última no incorpora cambios estéticos ni características innovadoras, sino que se enfoca exclusivamente en fortalecer la seguridad del sistema. El principal propósito es ofrecer a los usuarios una alternativa que prefieren mantenerse en versiones anteriores o cuyos celulares no puedan ejecutar la actualización más reciente.

Esta decisión responde a diferentes modelos de iPhone en circulación y las diferentes preferencias que se pueda tener, mientras algunos buscan siempre las últimas innovaciones, otros valoran más la estabilidad y simplicidad de versiones consolidadas.

Contexto: Esta es la razón por la que, por más que intente, su iPhone no se actualizará al nuevo iOS 26 que salió hoy

Dispositivos que no pueden actualizarse a iOS 26

Lanzados en el 2018, los modelos que quedan descartados para este nuevo sistema operativo son los modelos iPhone XR, XS y XS Max, esto debido a que sus características enfrentan limitaciones técnicas que les impiden acceder a iOS 26. Características de estos equipos no cumplen con los requisitos mínimos establecidos para poder contener la nueva versión, por lo que iOS 18.7 se convierte en su única alternativa de actualización.

Esta restricción explica por qué numerosos usuarios únicamente visualizan la versión 18.7 al revisar las actualizaciones disponibles. Apple mantiene su plan de que los celulares iPhone continúen con un rendimiento apropiado sin tensionarlos por actualizaciones, evitando instalaciones que podrían comprometer la velocidad y fluidez del sistema operativo.

Si es de los afortunados que cuentan con un modelo compatible con iOS 26 y desea actualizarlo, tenga en cuenta que deberá desde su celular ingresar a Configuración, seleccionar General y luego Actualización de software.

En muchas ocasiones, la nueva versión aparece listada después de iOS 18.7, requiriendo desplazarse hacia abajo para localizarla. Se recomienda mantener el dispositivo conectado al cargador durante todo el proceso de instalación para garantizar una actualización exitosa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El Presidente Gustavo Petro anuncia que “los Estados Unidos nos descertificaron”

2. Filtran el nombre del próximo eliminado de hoy en ‘MasterChef Celebrity’; esto es lo que se sabe

3. Prensa mexicana baja de la nube a James Rodríguez: le dan palo por lo que pasó en Club León

4. Denuncian asesinato de jugador aficionado tras accidentado partido de fútbol en Cali: carro en el que se movilizaba fue atacado a tiros

5. Catherine Siachoque destapó en SEMANA la verdad de Miguel Varoni: habló de su cambio físico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

iOS 26Redes socialesActualizacióniPhoneCelular

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.