Usuarios reportan que al actualizar su iPhone aparece iOS 18.7 y no el nuevo iOS 26: esta es la razón

Muchos de los usuarios de iPhone a través de redes sociales señalaron que se llevaron una sorpresa cuando quisieron actualizar su iPhone, dado que en el momento en qué fueron a actualizar pues esperaban encontrar iOS 26, pero en su lugar estaba iOS 18.7. Esta situación generó dudas y comentarios en las redes, donde los usuarios señalaron que habían fallas.

Pero no es así, la razón detrás de este problema es que la compañía de Cupertino decidió lanzar simultáneamente ambas versiones (18.7 y 26). La razón, Apple busca ayudar a dar más opciones de seguridad, estética y funcionamiento a otros modelos, reconociendo las necesidades y requisitos de diferentes tipos de usuarios y dispositivos.

Apple lanza dos actualizaciones en paralelo

La estrategia de Apple incluye el lanzamiento conjunto de iOS 26 junto con iOS 18.7. Esta última no incorpora cambios estéticos ni características innovadoras, sino que se enfoca exclusivamente en fortalecer la seguridad del sistema. El principal propósito es ofrecer a los usuarios una alternativa que prefieren mantenerse en versiones anteriores o cuyos celulares no puedan ejecutar la actualización más reciente.

⚠️ Cuidado.



Hoy acaba de salir iOS 18.7 junto con iOS 26.



Abajo de iOS 18.7 está la opción en pequeño para actualizar a iOS 26. pic.twitter.com/yfJS4OIzsp — Manu 📱 (@geniusmanu_) September 15, 2025

Esta decisión responde a diferentes modelos de iPhone en circulación y las diferentes preferencias que se pueda tener, mientras algunos buscan siempre las últimas innovaciones, otros valoran más la estabilidad y simplicidad de versiones consolidadas.

Dispositivos que no pueden actualizarse a iOS 26

Lanzados en el 2018, los modelos que quedan descartados para este nuevo sistema operativo son los modelos iPhone XR, XS y XS Max, esto debido a que sus características enfrentan limitaciones técnicas que les impiden acceder a iOS 26. Características de estos equipos no cumplen con los requisitos mínimos establecidos para poder contener la nueva versión, por lo que iOS 18.7 se convierte en su única alternativa de actualización.

Esta restricción explica por qué numerosos usuarios únicamente visualizan la versión 18.7 al revisar las actualizaciones disponibles. Apple mantiene su plan de que los celulares iPhone continúen con un rendimiento apropiado sin tensionarlos por actualizaciones, evitando instalaciones que podrían comprometer la velocidad y fluidez del sistema operativo.

Cuando no sabes si descargar iOS 18.7 o irte directamente por iOS 26 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/H1OEHyazyU — Akzel Bastien (@AkzelBastien) September 15, 2025

Si es de los afortunados que cuentan con un modelo compatible con iOS 26 y desea actualizarlo, tenga en cuenta que deberá desde su celular ingresar a Configuración, seleccionar General y luego Actualización de software.