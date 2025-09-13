Suscribirse

¿Cuánto tiene que trabajar para comprar el nuevo iPhone 17 si gana el mínimo en Colombia?

Si desea adquirir los nuevos dispositivos, tenga en cuenta estos números.

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

13 de septiembre de 2025, 1:44 p. m.
El precio de los modelos puede varias según la cantidad de almacenamiento y colores.
El precio de los modelos puede varias según la cantidad de almacenamiento y colores. | Foto: Getty Images

Esta semana, como es habitual cada septiembre, Apple, una de las marcas de tecnología más importantes del mundo, celebró un nuevo lanzamiento de dispositivos, entre ellos, uno de los más populares: el iPhone 17.

También vieron la luz el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, además del iPhone Air, una nueva referencia de iPhone, que sería el más delgado de la historia.

Con el lanzamiento del iPhone 17, también se presento iOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple.
Con el lanzamiento del iPhone 17, también se presento iOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple. | Foto: Getty Images

Con el lanzamiento, muchos alistan sus finanzas y sus ahorros para adquirirlo, otros optan por pedir créditos o préstamos particulares para lograr tenerlo. Es por ello que es importante saber cuánto esfuerzo necesita para poder adquirir el dispositivo. Aquí le contamos.

Contexto: iPhone 17 en Colombia: ¿cuándo es la fecha de preventa y qué dispositivos estarán a la venta?

Primero hay que considerar en los cálculos que gana el salario mínimo. Partiendo de estos hechos puede saber cuánto debe trabajar para adquirir los dispositivos. Sin embargo, si su salario aumenta, deberá trabajar menos claramente. El iPhone 17 Pro Max de 256 GB llegaría a Colombia bajo un precio oficial de $6.449.000.

Iphone 17
Estos son los valores a los que se venderá en Colombia. | Foto: MacRumors

Si se tiene en cuenta que el salario mínimo diario actualmente es de $47.450, esto significa que tendría que trabajar aproximadamente 135 días para obtener el dispositivo, es decir, unos 4 meses y medio. Tenga en cuenta que estos meses no podría usar el salario más que para pagar el dispositivo.

Por su parte, si desea adquirir el iPhone 17 básico, que tiene un precio oficial de $4.679.000 en Colombia, debería trabajar cerca de 98 días, que son unos 3,2 meses.

Contexto: Apple presenta los nuevos iPhone 17, Air, Pro y Pro Max: características, precio y todo lo que debería saber

De otro lado, si desea adquirir el nuevo iPhone Air, que cuesta unos $5.829.000, tenga en cuenta que deberá trabajar unos 122 días, que son un total de cuatro meses.

Este año, el evento llevará por nombre ‘Awe Dropping’ y servirá como escenario para la presentación de otros dispositivos.
Esto es lo que debe saber si quiere comprarlo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los valores de los dispositivos podrían cambiar en Colombia dependiendo de la fluctuación del dólar, pues por estos días se encuentra en un terreno más barato, inferior a los $4.000.

