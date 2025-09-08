Suscribirse

¿Cuántos salarios mínimos podría valer el iPhone 17 en Colombia?

El nuevo modelo busca generar millones de dólares en los mercados mundiales.

Manuel Santiago Sánchez González

8 de septiembre de 2025, 8:57 p. m.
El iPhone 17 se lanzaría en el mes de septiembre del 2025
Los usuarios esperan el anuncio del nuevo dispositivo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Apple, una de las principales marcas de dispositivos móviles, lanzará al mercado su nuevo iPhone 17, el cual busca revolucionar la industria tecnológica con los últimos avances de la compañía.

Los iPhone 17 llegarían con una mejora que impulsa la fluidez del sistema.
Filtraciones adelantan que Apple apostará por más velocidad en su nueva gama. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y @theapplehub

Actualmente, un celular es una de las principales herramientas para el trabajo, el estudio y la comunicación. Desde su aparición en el mercado, el iPhone se ha posicionado como una de las opciones de mayor consumo; por tal razón, sus lanzamientos son seguidos por miles de personas a nivel mundial.

Este próximo martes 9 de septiembre, se llevará a cabo un nuevo evento de Apple para compartir las innovaciones que la marca traerá para el presente año. Los amantes de la tecnología esperan con ansias la llegada del iPhone 17, el cual promete un mejor sistema operativo que solvente las necesidades del mercado actual.

Precio del dispositivo

A pesar de que la marca no ha compartido de manera oficial los costos de sus nuevos productos, páginas especializadas han divulgado los precios estimados de cada una de las presentaciones.

En septiembre de este año se presentará el nuevo iPhone 17 Pro.
En septiembre de este año se presentará el nuevo iPhone 17 Pro. | Foto: Crédito: cuenta oficial de X @MajinBuOfficial

Según el portal Applesfera, estos serían los precios de los equipos:

  • iPhone 17: desde 799 hasta 1.099 dólares.
  • iPhone 17 Air: a partir de 1.099 hasta 1.499 dólares.
  • iPhone 17 Pro: con un costo entre 1.199 y 1.599 dólares.
  • iPhone 17 Pro Max: con un valor que oscila entre 1.299 y 1.699 dólares.

Pasando estos valores a pesos colombianos, los modelos más económicos del nuevo iPhone 17 podrían tener un precio cercano a 3.178.610 de pesos, por lo cual una persona interesada tendría que gastar más de dos salarios mínimos para acceder al equipo.

Por su parte, el iPhone 17 Pro Max, en su versión de menor capacidad, tendría un valor de aproximadamente 5.167.728 de pesos. En Colombia, este modelo costaría casi cuatro salarios mínimos, lo que representa una inversión considerable.

En su versión de mayor capacidad, los precios llegarían hasta los 6.759.022 de pesos, lo que equivale a casi cinco salarios mínimos.

Los precios de cada uno de los modelos dependen de la capacidad de almacenamiento y de las diferencias técnicas entre ellos.

“Según lo filtrado, los principales cambios en diseño vendrán en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, los cuales tendrán un nuevo módulo para la cámara que sobresaldrá del cuerpo del terminal y ocupará toda la parte superior del dispositivo”, señala el portal citado.

