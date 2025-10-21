Tensión en pleno vuelo: avión aterrizó de emergencia luego de que los pilotos escucharan extraños golpes en la cabina

Un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, luego de que los pilotos perdieran la comunicación con los operadores aéreos y escucharan a una persona golpear la puerta de la cabina, de acuerdo con los detalles de las autoridades del país.

El avión, de la aerolínea American Airlines y operado por SkyWest Airlines, partió el pasado lunes, 20 de octubre, a las 6:41 de la tarde, con destino a la ciudad de Los ángeles. Sin embargo, de acuerdo con el radar FlightAware, la aeronave aterrizó tan solo 18 minutos en el aire.

Los agentes policiales entraron a verificar que todo iba en orden en el avión. | Foto: Tomada de redes sociales

“Después del aterrizaje, se determinó que había un problema con el sistema de interfono y la tripulación de vuelo estaba tocando la puerta de la cabina”, declaró la Administración Federal de Aviación en un comunicado que emitió al respecto, horas después del incidente.

Según los detalles de las autoridades, a los minutos de iniciar el vuelo, la cabina de los pilotos perdió contacto con la tripulación a bordo, por lo que estos empezaron a golpear la puerta para comunicarse con ellos.

La situación provocó confusión en los pilotos, que pensaron que alguien intentaba entrar a la fuerza a la cabina, por lo que es muy inusual que no se puedan comunicar con los trabajadores aéreos. La decisión que tomaron en ese momento fue aterrizar el avión para verificar que todo iba en orden.

El radar muestra que el avión volvió tras 18 minutos de vuelo. | Foto: Tomada de FlightAware.com

Un video de un pasajero muestra el momento en el que el avión está estacionado en la pista del Aeródromo Eppley de la ciudad de Omaha, y llegan varios camiones de bomberos a rodearlo para atender la emergencia.

Al confirmar que todo marchaba en orden a bordo, el piloto del vuelo 6569 pidió disculpas en un comunicado a los viajeros.

“No estábamos seguros de si algo estaba pasando con el avión, por eso regresamos aquí”, dijo el capitán por los altavoces de la aeronave, de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos a la prensa estadounidense.

El vuelo estaba siendo operado por SkyWest Airlines. | Foto: AFP

“El vuelo 6569 de SkyWest aterrizó de manera segura después de regresar al aeródromo Eppley en Omaha, Nebraska, alrededor de las 7:45 p. m. hora local del lunes 20 de octubre, después de declarar una emergencia cuando el piloto no pudo comunicarse con la tripulación de cabina”, especificó más tarde la Administración Federal de Aviación en el informe.