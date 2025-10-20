Suscribirse

Estados Unidos

Revise el estado de su vuelo: la FFA anuncia más retrasos de viajes por escasez de personal y fenómenos climáticos

Se han venido presentando retrasos de vuelos en varios aeropuertos de EE. UU. por diferentes contingencias

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 9:31 p. m.
Avión de United Airlines
Los retrasos ha afectado a cientos de pasajeros. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El cierre de gobierno y el clima siguen causando complicaciones en el sector aéreo, generando varias afectaciones en la operación por falta de personal.

La Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés) dijo el domingo 19 de octubre que los problemas de trabajadores de control de tráfico aéreo estaban retrasando viajes en ciudades con aeropuertos importantes.

Aumentan medidas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos tras escalada en conflicto de Medio Oriente
La logística en los diferente en los diferentes servicios de los aeropuertos debe estar cohesionada. | Foto: Getty Images

Los terminales aéreos afectados incluyen los de Dallas, Chicago, Atlanta y Newark, y los de Las Vegas y Phoenix debido a ausencias del control de tráfico.

Las causas de los retrasos

Usa Today reporta que si bien ha habido disminución de personal por el cierre de gobierno, los retrasos reportados no necesariamente han sido por la contingencia política actual.

Es probable que cualquier degradación operativa se deba al reciente clima del noreste; nada que normalmente informaríamos a la prensa”, afirma Mike Arnot, portavoz de Cirium, empresa que brinda información sobre la industria de la aviación.

x
Los retrasos generalmente son anunciados en pantallas dispuestas por el aeropuerto en cuestión. | Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, Flightaware, un rastreador de vuelos, destaca que más de 5.800 vuelos fueron retrasado. Además, más del 20% de los vuelos de American Airlines y Southwest Airlines sufrieron la misma coyuntura.

A principios de octubre, más de 23.000 vuelos se retrasaron durante una semana y el 53% fue por ausencia de personas capacitadas en puestos importantes para el desarrollo de la operación descrita.

Las presiones por el cierre de gobierno

Según cifras de organizaciones que agrupan trabajadores del sector aéreo, cerca de 13.000 controladores de tráfico aéreo y alrededor de 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte deben trabajar durante el cierre del gobierno, pero no reciben su salario.

El control aéreo es indispensable para la seguridad de este rubro, ya que regula los tiempos en que los aviones pueden aterrizar y despegar los aviones sin mayores inconvenientes de seguridad.

x
La torre de control es crucial para el buen desarrollo de la operación aérea | Foto: Getty Images

Además, los trabajadores logísticos en todos los niveles también son indispensables para despachar miles de vuelos comerciales.

Aunque por ahora se ha solventado la falta de personal, entre más dure el cierre de gobierno, se podrían presentar los primeros ceses de operación importantes que repercutirían en inicios de crisis.

El transporte aéreo es uno de los más utilizados por los estadounidenses, sobre todo por las distancias largas que hay entre estados del país norteamericano.

Noticias Destacadas

